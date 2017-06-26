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26 июня 2017, 22:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ари: Все мои мысли сейчас о матче со «Спартаком» за Суперкубок России

Форвард «Локомотива» Ари подвёл итог контрольного матча со словенским «Анкараном». Встреча проходила в Филлахе (Австрия) на стадионе «Ландскрон» и завершилась со счётом 10:0 в пользу «железнодорожников». Бразилец оформил хет-трик.

Форвард Локомотива <span class=error>Ари</span> подвёл итог контрольного матча со словенским <span class=error>Анкараном</span>. Увеличить
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«Все молодцы, мы сегодня очень хорошо сыграли! Много комбинировали, технично и быстро бегали — это главное. Все мои мысли сейчас о Суперкубке, который состоится уже совсем скоро, нам нужно быть готовыми к нему на 100%.

Рад, что все проявили себя, особенно Артём Галаджан — этот хет-трик точно поможет ему успешно начать сезон. Продолжаем усердно тренироваться, наш основной фокус, повторюсь, — матч со «Спартаком», где мы должны проявить себя настолько хорошо, чтобы порадовать наших болельщиков, — цитирует Ари пресс-служба «Локомотива».

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» за Суперкубок России — 2017 пройдёт 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».

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