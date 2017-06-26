Ари: Все мои мысли сейчас о матче со «Спартаком» за Суперкубок России
Форвард «Локомотива» Ари подвёл итог контрольного матча со словенским «Анкараном». Встреча проходила в Филлахе (Австрия) на стадионе «Ландскрон» и завершилась со счётом 10:0 в пользу «железнодорожников». Бразилец оформил
хет-трик.
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Видимо, что-то случилось...
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«Все молодцы, мы сегодня очень хорошо сыграли! Много комбинировали, технично и быстро бегали — это главное. Все мои мысли сейчас о Суперкубке, который состоится уже совсем скоро, нам нужно быть готовыми к нему на 100%.
Рад, что все проявили себя, особенно Артём Галаджан — этот
Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» за Суперкубок России — 2017 пройдёт 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».
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