Кристиан Нобоа: Болельщики «Ростова» угрожали моей жене
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что болельщики «Ростова» угрожали его жене в социальных сетях.
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Видимо, что-то случилось...
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«Столько всяких гадостей написали, очень сильно обидели мою жену. Она оказалась не готова к такой реакции. Были даже
В июне мой контракт заканчивался, но никто при этом даже не пытался продлить его. А когда стало известно, что Бердыев уходит, для меня вопрос был решен. Все понимают, что я перешел в «Ростов» только ради тренера. То же самое касается Наваса, Азмуна, ещё нескольких ребят. Если бы не Бердыев, я бы вряд ли
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