Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30197649/
26 июня 2017, 22:05 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Урала» одолели «Анкаран» в контрольной игре на сборе в Словении

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» победили «Анкаран», который по итогам прошедшего сезона вышел в элитный дивизион чемпионата Словении, в товарищеском матче на тренировочном сборе.

Футболисты екатеринбургского Урала победили <span class=error>Анкаран</span> который по итогам прошедшего сезона вышел в элитный дивизион чемпионата Словении в товарищеском матче на тренировочном сборе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Баковцах (Словения), закончилась со счетом 1:0 в пользу екатеринбургской команды, у которой отличился Николай Димитров.

Как отмечается на официальном сайте «Анкарана», в настоящее время в составе этой команды находятся более 30 футболистов, поэтому против «Урала» играла только часть из них. Вторая группа игроков параллельно проводила встречу против другого российского клуба — московского «Локомотива» — и потерпела крупное поражение со счетом 0:10.

«Урал» завершит программу первого словенского сбора товарищеским матчем против «Целе», занявшим пятое место в чемпионате Словении-2016/17. Игра пройдет 30 июня.

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Павлюченко ушел из «Урала» по семейным обстоятельствам

Павлюченко ушел из «Урала» по семейным обстоятельствам

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Нападающий Роман Павлюченко принял решение покинуть «Урал» по семейным обстоятельствам, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер футбольного клуба из Екатеринбурга Александр Тарханов.
Еще 2 новости  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева