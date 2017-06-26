Футболисты «Урала» одолели «Анкаран» в контрольной игре на сборе в Словении
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» победили «Анкаран», который по итогам прошедшего сезона вышел в элитный дивизион чемпионата Словении, в товарищеском матче на тренировочном сборе.
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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Баковцах (Словения), закончилась со счетом 1:0 в пользу екатеринбургской команды, у которой отличился Николай Димитров.
Как отмечается на официальном сайте «Анкарана», в настоящее время в составе этой команды находятся более 30 футболистов, поэтому против «Урала» играла только часть из них. Вторая группа игроков параллельно проводила встречу против другого российского клуба — московского «Локомотива» — и потерпела крупное поражение со счетом 0:10.
«Урал» завершит программу первого словенского сбора товарищеским матчем против «Целе», занявшим пятое место в чемпионате Словении-2016/17. Игра пройдет 30 июня.
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