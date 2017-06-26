«Локомотив» забил 10 безответных мячей в контрольном матче со словенским «Анкараном»
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» одержал крупную победу над словенским «Анкараном» со счетом 10:0 в контрольном матче. Железнодорожники проводят сбор в Австрии.
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Забитыми мячами отметились Мануэл Фернандеш (4-я и 16-я минуты), Ари (30, 38, 52), Антон Миранчук (49, 57) и Артем Галаджан (61, 64, 87). Следующим соперником «Локомотива» на сборе станет хорватская «Риека».
Обладатель Кубка России прошедшего сезона начнет сезон-2017/18 матчем за Суперкубок России против чемпиона страны московского «Спартака». Встреча пройдет 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».
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