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26 июня 2017, 21:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» забил 10 безответных мячей в контрольном матче со словенским «Анкараном»

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» одержал крупную победу над словенским «Анкараном» со счетом 10:0 в контрольном матче. Железнодорожники проводят сбор в Австрии.

По три мяча в составе железнодорожников забили бразильский нападающий Ари и форвард Артем Галаджан. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Мануэл Фернандеш (4-я и 16-я минуты), Ари (30, 38, 52), Антон Миранчук (49, 57) и Артем Галаджан (61, 64, 87). Следующим соперником «Локомотива» на сборе станет хорватская «Риека».

Обладатель Кубка России прошедшего сезона начнет сезон-2017/18 матчем за Суперкубок России против чемпиона страны московского «Спартака». Встреча пройдет 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».

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