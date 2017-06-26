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26 июня 2017, 20:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «СКА-Хабаровска» завершили сбор в Кратово ничьей с «Долгопрудным»

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Футболисты «СКА-Хабаровска» сыграли вничью с командой ПФЛ «Долгопрудный» в заключительном контрольном матче на сборе в подмосковном Кратово.

Футболисты <span class=error>СКА</span>-Хабаровска сыграли вничью с командой <span class=error>ПФЛ</span> Долгопрудный в заключительном контрольном матче на сборе в подмосковном <span class=error>Кратово</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 1:1. На гол Евгения Башкирова (40-я минута) футболисты хабаровской команды ответили мячом Руслана Коряна (45-я).

Ранее на сборе в Кратово «СКА-Хабаровск», который в сезоне-2017/18 будет играть в РФПЛ, обыграл «Уфу» (3:1) и сыграл вничью с казахстанским «Актобе» (1:1). 27 июня дальневосточная команда вылетит в Хабаровск, где продолжит подготовку к сезону.

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