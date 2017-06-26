Футболисты «СКА-Хабаровска» завершили сбор в Кратово ничьей с «Долгопрудным»

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Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 1:1. На гол Евгения Башкирова (40-я минута) футболисты хабаровской команды ответили мячом Руслана Коряна (45-я).

Ранее на сборе в Кратово «СКА-Хабаровск», который в сезоне-2017/18 будет играть в РФПЛ, обыграл «Уфу» (3:1) и сыграл вничью с казахстанским «Актобе» (1:1). 27 июня дальневосточная команда вылетит в Хабаровск, где продолжит подготовку к сезону.