«Ростов» объявил о переходе Жана Маера
Уважаемые болельщики, мы рады объявить вам о том, что «Ростов» подписал контракт по системе «3+1» с 25-летним атакующим полузащитником Жаном Майером.
Жан — родился в словенском Мариборе. Выступал за футбольные клубы «Алюминий» (Словения) и «Домжале» (Словения). В составе последнего играл в Лиге Европы.
В начале этого года стал привлекаться в сборную Словению.
Наш новичок уже присоединился к команде на втором сборе, который сегодня стартовал в Австрии.
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