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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30196934/
26 июня 2017, 20:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» объявил о переходе Жана Маера

Уважаемые болельщики, мы рады объявить вам о том, что «Ростов» подписал контракт по системе «3+1» с 25-летним атакующим полузащитником Жаном Майером.

Жан — родился в словенском Мариборе. Выступал за футбольные клубы «Алюминий» (Словения) и «Домжале» (Словения). В составе последнего играл в Лиге Европы.

В начале этого года стал привлекаться в сборную Словению.

Наш новичок уже присоединился к команде на втором сборе, который сегодня стартовал в Австрии.

Ростов
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