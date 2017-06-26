«Ростов» объявил о переходе Жана Маера

Жан — родился в словенском Мариборе. Выступал за футбольные клубы «Алюминий» (Словения) и «Домжале» (Словения). В составе последнего играл в Лиге Европы.



В начале этого года стал привлекаться в сборную Словению.



Наш новичок уже присоединился к команде на втором сборе, который сегодня стартовал в Австрии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Жан Майер – игрок «Ростова»<a href="https://t.co/mhR16CqR8z">https://t.co/mhR16CqR8z</a> <a href="https://t.co/hU729LQwIz">pic.twitter.com/hU729LQwIz</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/879376050156974081">26 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>