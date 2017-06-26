В интернете появились фото новой формы «Спартака»

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Форма Спартака на новый сезон.<a href="https://t.co/gNEmJ0RVwc">https://t.co/gNEmJ0RVwc</a> <a href="https://t.co/1l1uc6r51K">pic.twitter.com/1l1uc6r51K</a></p>— Андрей Меркин (@wasy_invalid) <a href="https://twitter.com/wasy_invalid/status/879243572830195716">26 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отметим, что у обоих комплектов нет традиционной полосы на груди — домашний комплект выполнен в красном цвете, а гостевой — в белом. К тому же, эмблема размещена не по центру, а слева.

Добавим, что техническим спонсором красно-белых остается Nike.