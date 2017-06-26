В интернете появились фото новой формы «Спартака»
Известный футбольный портал FootyHeadlines, специализирующийся на инсайдах по игровой форме, опубликовал фотографии нового комплекта московского «Спартака» на следующий сезон.
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Видимо, что-то случилось...
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Отметим, что у обоих комплектов нет традиционной полосы на груди — домашний комплект выполнен в красном цвете, а гостевой — в белом. К тому же, эмблема размещена не по центру, а слева.
Добавим, что техническим спонсором
В последний раз столичный клуб играл в обоих комплектах формы без полосы в сезоне-2005, а в сезоне-2014/15 полоса была
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