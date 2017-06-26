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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30190561/
26 июня 2017, 13:34 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

В интернете появились фото новой формы «Спартака»

Известный футбольный портал FootyHeadlines, специализирующийся на инсайдах по игровой форме, опубликовал фотографии нового комплекта московского «Спартака» на следующий сезон.

Известный футбольный портал FootyHeadlines специализирующийся на <span class=error>инсайдах</span> по игровой форме опубликовал <span class=stop>фото</span><span class=error>графии</span> нового комплекта московского Спартака на следующий сезон. Увеличить
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Отметим, что у обоих комплектов нет традиционной полосы на груди — домашний комплект выполнен в красном цвете, а гостевой — в белом. К тому же, эмблема размещена не по центру, а слева.

Добавим, что техническим спонсором красно-белых остается Nike.

В последний раз столичный клуб играл в обоих комплектах формы без полосы в сезоне-2005, а в сезоне-2014/15 полоса была темно-красного и серого цвета соответственно.

Спартак М
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