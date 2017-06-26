В сети появились фотографии новой формы «Спартака»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии новой формы «Спартака». Отметим, что и домашний, и гостевой вариант выполнены без классической полосы на груди. Эмблема клуба находится слева, а не посередине. На внутренней стороне воротника надпись: «Мы все одной крови».

Напомним, что в минувшем сезоне «Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.