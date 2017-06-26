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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30189652/
26 июня 2017, 10:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В сети появились фотографии новой формы «Спартака»

Опубликованы фотографии новой формы «Спартака».

Опубликованы <span class=stop>фото</span><span class=error>графии</span> новой формы Спартака. Увеличить
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Портал Footyheadlines опубликовал фотографии новой формы «Спартака». Отметим, что и домашний, и гостевой вариант выполнены без классической полосы на груди. Эмблема клуба находится слева, а не посередине. На внутренней стороне воротника надпись: «Мы все одной крови».

Напомним, что в минувшем сезоне «Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

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