В сети появились фотографии новой формы «Спартака»
Опубликованы фотографии новой формы «Спартака».
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Портал Footyheadlines опубликовал фотографии новой формы «Спартака». Отметим, что и домашний, и гостевой вариант выполнены без классической полосы на груди. Эмблема клуба находится слева, а не посередине. На внутренней стороне воротника надпись: «Мы все одной крови».
Напомним, что в минувшем сезоне «Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.
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