«Краснодар»: В составе команды появился новый Вандерсон

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В настоящее время «Ред Булл Зальцбург» и «Краснодар» согласовали все детали перехода Вандерсона в стан «горожан» и оформили трансфер футболиста, подписавшего с российским клубом долгосрочный личный контракт, действие которого истекает летом 2022 года.

Сейчас Вандерсон проходит медицинское обследование и 28 июня присоединится к чёрно-зелёным в Австрии, где команда будет проводить второй подготовительный сбор межсезонья, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2015/2016 форвард провёл 20 матчей за «Хетафе», а по окончании сезона снова сменил клубную прописку — подписал трёхлетнее соглашение с «Ред Булл Зальцбург».