«Краснодар»: В составе команды появился новый Вандерсон
«Краснодар» согласовал с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» трансфер 22-летнего бразильского флангового нападающего Вандерсона Масиэла.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В настоящее время «Ред Булл Зальцбург» и «Краснодар» согласовали все детали перехода Вандерсона в стан «горожан» и оформили трансфер футболиста, подписавшего с российским клубом долгосрочный личный контракт, действие которого истекает летом 2022 года.
Сейчас Вандерсон проходит медицинское обследование и 28 июня присоединится к
В сезоне-2015/2016 форвард провёл 20 матчей за «Хетафе», а по окончании сезона снова сменил клубную прописку — подписал трёхлетнее соглашение с «Ред Булл Зальцбург».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter