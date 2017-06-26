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26 июня 2017, 10:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар»: В составе команды появился новый Вандерсон

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Краснодар» согласовал с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» трансфер 22-летнего бразильского флангового нападающего Вандерсона Масиэла.

Краснодар согласовал с австрийским клубом Ред <span class=error>Булл</span> Зальцбург трансфер 22-летнего бразильского флангового нападающего Вандерсона <span class=error>Масиэла</span>. Увеличить
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В настоящее время «Ред Булл Зальцбург» и «Краснодар» согласовали все детали перехода Вандерсона в стан «горожан» и оформили трансфер футболиста, подписавшего с российским клубом долгосрочный личный контракт, действие которого истекает летом 2022 года.

Сейчас Вандерсон проходит медицинское обследование и 28 июня присоединится к чёрно-зелёным в Австрии, где команда будет проводить второй подготовительный сбор межсезонья, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2015/2016 форвард провёл 20 матчей за «Хетафе», а по окончании сезона снова сменил клубную прописку — подписал трёхлетнее соглашение с «Ред Булл Зальцбург».

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