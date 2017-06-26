Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30189252/
26 июня 2017, 10:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Был Рикельме, а стал Пирло. Зачем «Зениту» нужен Леандро Паредес

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Из «Ромы» в «Зенит» вместе с Манолосом должен перейти Леандро Паредес. Аргентинец нужен сине-бело-голубым никак не меньше грека.

Из <span class=error>Ромы</span> в Зенит вместе с <span class=error>Манолосом</span> должен перейти <span class=error>Леандро</span> <span class=error>Паредес</span>. Аргентинец нужен <nobr>сине-бело-голубым</nobr> никак не меньше грека. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я — новый Пирло? Может быть! Знаю, что есть только один Пирло, который неповторим, но я усердно работаю, чтобы каждый день становиться лучше. Я ещё молод, посмотрим, что произойдёт в будущем». 22-летний аргентинец Леандро Паредес не прочь повторить путь знаменитого итальянца, который превратился из классического плеймейкера в нетипичного опорного полузащитника, дирижировавшего игрой команды из глубины поля. По данным зарубежных СМИ, Паредес продолжит своё развитие под руководством Роберто Манчини, поскольку «Зенит» согласился заплатить за аргентинца и его партнёра по «Роме» защитника Костаса Маноласа требуемые римским клубом 65 млн евро.

«Бока Хуниорс», «Рома», «Эмполи»

А ведь в начале карьеры Паредеса болельщики «Боки Хуниорс» сравнивали воспитанника клуба из Буэнос-Айреса с легендарным атакующим полузащитником «генуэзцев» Хуаном Романом Рикельме. Леандро дебютировал за «Бока Хуниорс» в возрасте 16 лет, выйдя на замену в матче чемпионата страны с «Архентинос Хуниорс». Талантливому юниору выпала честь сыграть целых 10 минут вместе с самим Рикельме. Правда, получилось не здорово: «Бока» пропустила в концовке два гола и проиграла дома со счётом 0:2.

Трансформация полузащитника Паредеса происходила постепенно, а обрела законченный вид в сезоне-2015/16, который он провёл на правах аренды в «Эмполи». До этого Леандро ставили под нападающим, на левый фланг, на позицию полусреднего. В родном «Бока Хуниорс» аргентинец выступал до 2014 года, за это время команда из Буэнос-Айреса завоевала один чемпионский титул (2011, Апертура) и выиграла Кубок страны (2012). Однако Паредес до отъезда в Италию сыграл в местной Примере всего 29 матчей и забил пять голов.

Спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини хотел перевезти Паредеса в Серию А ещё когда работал в «Палермо», вот только быстро решить задачу не удалось. В январе 2014-го Сабатини всё-таки договорился об аренде аргентинца для римского клуба на будущий сезон за 250 тыс. евро, а для лучшей адаптации Леандро к Италии его сперва отравили на полгода в аренду в «Кьево», где он не играл за исключением одного-единственного выхода на поле.

В сезоне-2014/15 Паредес принял участие в 10 матчах Серии А и забил свой первый гол — в ворота «Кальяри». Мяч после его удара с линии штрафной угодил в штангу, после чего нырнул в сетку. Этот гол стал победным. Руководители «Ромы» убедились, что Леандро хорошо приживается и выкупили права на него за 6 млн евро. Однако настоящую рекламу аргентинцу сделал сезон-2015/16, на который его арендовал «Эмполи». Тренер Марко Джампаоло отвёл Паредесу место «опорника» в ромбе полузащитников, и, как показала практика, угадал на все сто. Молодой новичок был очень полезен и помог «Эмполи» финишировать в десятке. Сыграл 33 матча, забил два гола и сделал голевой пас, но скромная статистика результативности не отражает реального вклада Леандро в командные действия.

В «Зенит» со второй попытки

Период в «Эмполи» показал, что у Паредеса масса достоинств как созидательных, так и оборонительных. У аргентинца прекрасная техника, он здорово контролирует мяч и видит поле. Умеет выдать точный пас на любое расстояние с обеих ног, не боится принимать смелые решения. Леандро — идеальная фигура для связи защиты с атакой. Способен хорошо исполнить стандарт и обладает мощным ударом. Вдобавок он достаточно агрессивен в единоборствах: в том чемпионате это вылилось в 11 жёлтых карточек. Разве что атлетом и скоростным футболистом его было бы сложно назвать.

Как раз прошлым летом впервые появилась информация об интересе «Зенита» к Паредесу. Итальянская пресса делилась деталями переговоров: петербургский клуб предложил «Роме» 20 млн евро, а самому полузащитнику зарплату в 4−4,5 млн евро. «Леандро — сильный игрок, которого мы хотели бы видеть в своих рядах. Но иногда на трансферном рынке приходится задействовать сильных игроков, чтобы пополнить свой трансферный бюджет. Так же, как это сделал “Наполи” в истории с Гонсало Игуаином», — комментировал ситуацию главный тренер римлян и бывший наставник сине-бело-голубых Лучано Спаллетти. Тем не менее аргентинец отказался от первого приглашения из Петербурга.

Паредес остался в «Роме» на сезон-2016/17. В завершившемся чемпионате Италии он провёл 27 матчей, стал автором трёх голов и голевого паса. По количеству сыгранных минут (1470) Леандро — 14-й в команде. Но если взять статистику в среднем за 90 минут игры, то выяснится, что аргентинец по многим показателям среди лучших футболистов основной обоймы римлян. Он занимает первое место по ключевым (2,6) и коротким передачам (65,6 при 91% точности), отборам мяча (3,0 при 63% успешности ведения единоборств). Паредес второй по длинным передачам (7,9 при 63% точности) и кроссам (1,8 при 34% точности). Аргентинец в тройке лидеров по перехватам (2,3). Количество попыток обводки и верховых дуэлей невелико, зато эффективность очень высока (90% и 77% соответственно). Леандро редко теряет мяч, зарабатывает 1,5 фола в среднем за 90 минут. Похожие цифры были у полузащитника и в «Эмполи».

Конечно, не так-то просто выиграть конкуренцию, когда борешься за игровое время с мастерами калибра Раджи Найнгголана, Даниэле Де Росси и Кевина Стротмана. Но неудивительно, что за последний год в Италии писали о переговорах по Паредесу со стороны «Ювентуса», «Милана», «Ливерпуля», «Арсенала», «Лестера», «Атлетико» и дортмундской «Боруссии». Аргентинец находился на карандаше у «Манчестер Сити», «Барселоны» и «Челси». Просто никто не захотел платить 25−30 млн евро, которые просила «Рома».

Две недели назад Паредес дебютировал в национальной команде Аргентины в товарищеском матче с Сингапуром. Аргентинцы разгромили соперника со счётом 6:0, у Леандро — гол плюс пас. Прежде он выступал за юношескую сборную страны. В частности, в 2011 году на чемпионате Южной Америки U17 забил два гола. Тренер молодёжной сборной не вызывал Паредеса, ссылаясь на нестабильность игрока.

Если Паредес адаптируется к стилю игры «Зенита» Манчини, футболу в РФПЛ и жизни в России, то должен стать ключевой фигурой петербургской команды. В этом году при Мирче Луческу «Зениту» сильно недоставало полузащитника, способного вести игру, сделать тонкий, острый пас. Куда поставить аргентинца, Манчини точно найдёт.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?