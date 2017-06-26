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26 июня 2017, 9:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Милевский попал в ДТП на такси

Нападающий «Тосно» Артём Милевский попал в ДТП в Минске.

Нападающий <span class=error>Тосно</span> Артём <span class=error>Милевский</span> попал в ДТП в Минске. Увеличить
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Украинский футболист белорусского происхождения находился в такси.

«Приехали…», — написал 32-летний футболист на своей странице в «Инстаграме», выложив также фотографию повреждённого такси.

Бывший форвард киевского «Динамо» перешёл в «Тосно» в сентябре 2016 года. На счету Милевского 17 матчей (шесть в стартовом составе) в ФНЛ.

Команда из Ленинградской области по итогам прошлого сезона пробилась в российскую Премьер-Лигу.

Тосно
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