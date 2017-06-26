Милевский попал в ДТП на такси
Нападающий «Тосно» Артём Милевский попал в ДТП в Минске.
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Видимо, что-то случилось...
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Украинский футболист белорусского происхождения находился в такси.
«Приехали…», — написал 32-летний футболист на своей странице в «Инстаграме», выложив также фотографию повреждённого такси.
Бывший форвард киевского «Динамо» перешёл в «Тосно» в сентябре 2016 года. На счету Милевского 17 матчей (шесть в стартовом составе) в ФНЛ.
Команда из Ленинградской области по итогам прошлого сезона пробилась в российскую
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