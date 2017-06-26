Кришито: Я останусь в «Зените»
Защитник «Зенита» Доменико Кришито сообщил, что не покинет клуб из
Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно.
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«Я обожаю «Дженоа», все это знают, но «Зенит» считает, что я должен остаться и стать капитаном команды. Поэтому я останусь в России. Я всегда говорил, что однажды хочу вернуться в «Дженоа», но пока этот момент еще не настал. Тем не менее, я горжусь тем, что являюсь капитаном нового «Зенита», — цитирует Кришито Tuttomercatoweb.
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