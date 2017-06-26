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26 июня 2017, 0:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кришито: Я останусь в «Зените»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито сообщил, что не покинет клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно.

Защитник Зенита <span class=error>Доменико</span> <span class=error>Кришито</span> сообщил что не покинет клуб из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> в летнее трансферное окно. Увеличить
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«Я обожаю «Дженоа», все это знают, но «Зенит» считает, что я должен остаться и стать капитаном команды. Поэтому я останусь в России. Я всегда говорил, что однажды хочу вернуться в «Дженоа», но пока этот момент еще не настал. Тем не менее, я горжусь тем, что являюсь капитаном нового «Зенита», — цитирует Кришито Tuttomercatoweb.

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