Манчини хочет видеть в «Зените» защитника «Сассуоло» Ачерби

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В переходе Ачерби заинтересован «Зенит», сообщает сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, инициатива исходит лично от главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Ранее сообщалось, что «Сассуоло» рассчитывает получить за игрока не менее € 12 млн.

В минувшем сезоне 29-летний Ачерби провёл 49 матчей за «Сассуоло», в которых отметился 4 забитыми мячами. Контракт футболиста истекает в 2018 году. Ачерби перешёл из «Дженоа» в 2013 году за € 3,2 млн.

Ачерби провёл 2 матча за сборную Италии, дебютировав за неё в 2014 году.