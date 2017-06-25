Комбаров, Джикия, Кутепов, Глушаков и Самедов присоединятся к «Спартаку» 2 июля

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Матчи между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» в предстоящем сезоне чемпионата России по футболу будут особенными в том числе благодаря противостоянию итальянских тренеров команд. Такое мнение высказал главный тренер красно-белых итальянец Массимо Каррера, слова которого приводятся на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.