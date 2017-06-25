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25 июня 2017, 23:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Комбаров, Джикия, Кутепов, Глушаков и Самедов присоединятся к «Спартаку» 2 июля

Защитники Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия и Илья Кутепов, а также полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов прибудут в расположение «Спартака» после короткого отдыха, вечером 2 июля, сообщается на официальном сайте красно-белых, которые ведут подготовку к новому сезону в Филлахе (Австрия).

Защитники Дмитрий <span class=error>Комбаров</span> Георгий <span class=error>Джикия</span> и Илья <span class=error>Кутепов</span> а также полузащитники Денис <span class=error>Глушаков</span> и Александр <span class=error>Самедов</span> прибудут в расположение Спартака после короткого отдыха вечером 2 июля сообщается на официальном сайте <nobr>красно-белых</nobr> которые ведут подготовку к новому сезону в <span class=error>Филлахе</span> (Австрия). Увеличить
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Вышеназванные футболисты «Спартака» выступали за сборную России на домашнем Кубке конфедераций.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не сумели выйти в полуфинал турнира, заняв третье место в группе.

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Каррера: Матчи «Спартака» и «Зенита» с итальянскими тренерами во главе будут особенными

Каррера: Матчи «Спартака» и «Зенита» с итальянскими тренерами во главе будут особенными

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Матчи между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» в предстоящем сезоне чемпионата России по футболу будут особенными в том числе благодаря противостоянию итальянских тренеров команд. Такое мнение высказал главный тренер красно-белых итальянец Массимо Каррера, слова которого приводятся на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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