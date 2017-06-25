Комбаров, Джикия, Кутепов, Глушаков и Самедов присоединятся к «Спартаку» 2 июля
Защитники Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия и Илья Кутепов, а также полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов прибудут в расположение «Спартака» после короткого отдыха, вечером 2 июля, сообщается на официальном сайте
красно-белых, которые ведут подготовку к новому сезону в Филлахе (Австрия).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вышеназванные футболисты «Спартака» выступали за сборную России на домашнем Кубке конфедераций.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова не сумели выйти в полуфинал турнира, заняв третье место в группе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter