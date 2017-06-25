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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30185942/
25 июня 2017, 22:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» обыграл «Астру» в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги махачкалинский «Анжи» провёл товарищескую встречу с румынским клубом «Астра».

В рамках подготовки к новому сезону российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> махачкалинский <span class=error>Анжи</span> провёл товарищескую встречу с румынским клубом Астра. Увеличить
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Матч завершился победой российской команды со счётом 2:1. В составе «Анжи» забитые мячи на свой счёт записали Арсен Хубулов и Тома Фибель, которые отличились на 37-й и 69-й минутах соответственно. Футболисты «Астры» ответили единственным голом на 79-й минуте.

«Анжи» в минувшем сезоне РФПЛ оказался на 12-й строчке в турнирной таблице. «Астра» финишировала на шестом месте в таблице завершившегося чемпионата Румынии.

Товарищеский матч

«Анжи» (Россия) — «Астра» (Румыния) — 2:1 (1:0).

Голы у «Анжи»: Хубулов, 37 (1:0); Фибель (69).

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