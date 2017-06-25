«Анжи» обыграл «Астру» в товарищеском матче
В рамках подготовки к новому сезону российской
Премьер-Лиги махачкалинский «Анжи» провёл товарищескую встречу с румынским клубом «Астра».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч завершился победой российской команды со счётом 2:1. В составе «Анжи» забитые мячи на свой счёт записали Арсен Хубулов и Тома Фибель, которые отличились на 37-й и 69-й минутах соответственно. Футболисты «Астры» ответили единственным голом на 79-й минуте.
«Анжи» в минувшем сезоне РФПЛ оказался на 12-й строчке в турнирной таблице. «Астра» финишировала на шестом месте в таблице завершившегося чемпионата Румынии.
Товарищеский матч
«Анжи» (Россия) — «Астра» (Румыния) — 2:1 (1:0).
Голы у «Анжи»: Хубулов, 37 (1:0); Фибель (69).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter