«Анжи» обыграл «Астру» в товарищеском матче

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Матч завершился победой российской команды со счётом 2:1. В составе «Анжи» забитые мячи на свой счёт записали Арсен Хубулов и Тома Фибель, которые отличились на 37-й и 69-й минутах соответственно. Футболисты «Астры» ответили единственным голом на 79-й минуте.

«Анжи» в минувшем сезоне РФПЛ оказался на 12-й строчке в турнирной таблице. «Астра» финишировала на шестом месте в таблице завершившегося чемпионата Румынии.

Товарищеский матч

«Анжи» (Россия) — «Астра» (Румыния) — 2:1 (1:0).

Голы у «Анжи»: Хубулов, 37 (1:0); Фибель (69).