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25 июня 2017, 20:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» в контрольном матче разгромил «Вёргль», Балай оформил хет-трик

В контрольном матче на сборе в Австрии «Ахмат» встречался с местной командой «Вёргль».

В контрольном матче на сборе в Австрии <span class=error>Ахмат</span> встречался с местной командой <span class=error>Вёргль</span>. Увеличить
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Подопечные Олега Кононова одержали крупную победу со счётом 5:1.

На 15-й минуте грозненская команда вышла вперёд благодаря голу новичка Раванелли. На 26-й минуте Резиуан Мирзов закрепил преимущество «Ахмата». На 45-й минуте «Вёргль» один мяч отыграл — пенальти реализовал Эмиль Бубало. После перерыва у российской команды на поле появился Беким Балай. Албанский форвард сумел оформить хет-трик, отличившись на 56-й, 59-й и 84-й минуте.

Ахмат
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