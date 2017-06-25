«Ахмат» в контрольном матче разгромил «Вёргль», Балай оформил хет-трик
В контрольном матче на сборе в Австрии «Ахмат» встречался с местной командой «Вёргль».
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Подопечные Олега Кононова одержали крупную победу со счётом 5:1.
На 15-й минуте грозненская команда вышла вперёд благодаря голу новичка Раванелли. На 26-й минуте Резиуан Мирзов закрепил преимущество «Ахмата». На 45-й минуте «Вёргль» один мяч отыграл — пенальти реализовал Эмиль Бубало. После перерыва у российской команды на поле появился Беким Балай. Албанский форвард сумел оформить
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