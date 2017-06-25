Виктор Гончаренко: Состояние Дзагоева внушает оптимизм, но мы не можем им рисковать
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что доволен состоянием полузащитника Алана Дзагоева.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По словам наставника, хавбек хорошо переносит нагрузки на сборе. Напомним, что Дзагоев, получивший травму в конце прошлого сезона, не сыграл в товарищеском матче со «Штурмом» (1:2).
— Мы не можем им рисковать. Он очень много пропустил
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