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25 июня 2017, 19:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: Состояние Дзагоева внушает оптимизм, но мы не можем им рисковать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что доволен состоянием полузащитника Алана Дзагоева.

Главный тренер ЦСКА Виктор <span class=error>Гончаренко</span> отметил что доволен состоянием полузащитника <span class=error>Алана</span> Дзагоева. Увеличить
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По словам наставника, хавбек хорошо переносит нагрузки на сборе. Напомним, что Дзагоев, получивший травму в конце прошлого сезона, не сыграл в товарищеском матче со «Штурмом» (1:2).

— Мы не можем им рисковать. Он очень много пропустил из-за травмы. Надо, чтобы он подошел в хорошем состоянии к началу сезона, — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. —  То, как он работает, внушает оптимизм. Важно, что у него нет никакого дискомфорта, он хорошо переносит нагрузки. Надеюсь, на втором сборе он тоже будет участвовать в спаррингах.

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