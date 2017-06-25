«Зенит» потратит 86 миллионов, партнер Мусы в Москве, в «Спартак» — из Белграда
«СЭ» продолжает внимательно следить за трансферным рынком в РФПЛ, акцентируя внимание на слухах и новостях последних дней.
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У МАНЧИНИ БУДЕТ ДВА АРГЕНТИНЦА?
В сфере интересов «Зенит» находятся два аргентинских футболиста, однако пока
МАНОЛАС, ПАРЕДАС. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
История с переходом Костаса Маноласа из «Ромы» в «Зенит» все ближе к развязке. Игрок даже прервал переговоры с «Интером», где его хотел видеть недавно принявший миланцев
Тандем «волков» обойдется в 65 миллионов евро, и, если верить шквалу новостей, на этом «Зенит» останавливаться не собирается. Как и в случае с Паредасом, рано ставить точку и в истории с Марсело Брозовичем. Да, на хорвата претендует «МЮ», но в случае с игроками «Ромы» российскому клубу пришлось выдержать конкуренцию со стороны уже упоминавшегося «Интера», «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии». Продолжаем следить за развитием событий, и держим в уме принадлежащего «Барселоне» Мунира
ТАСКИ УЙДЕТ. ПЕТКОВИЧ ПРИЕДЕТ?
Неравнодушный к футболистам из нашего чемпионата «Трабзонспор» подтвердил: переговоры со «Спартаком» по трансферу Сердара Таски продолжаются. При этом
Как бы не завершилась эта история, «Спартаку» необходимо усиливать оборону, и на днях стал известен очередной кандидат на переход в стан
НИГЕРИЙСКИЙ СНАЙПЕР ИЗ АВСТРИИ
Не в первый уже раз в ленты новостей попадает информация о возможном переезде в Россию лучшего бомбардира чемпионата Австрии Оларенваджу Кайоде. С одной стороны, можно предположить, что 24-летнего нигерийца из венской «Аустрии» просто настойчиво продвигают на наш рынок. С другой, относительно недавно агент африканца Франц Херцог оперативно опроверг слухи о переговорах со «Спартаком». Теперь же он говорит о приглашении на встречу в Москву, назвав российскую столицу интересным вариантом для своего клиента. В числе претендентов на бывшего игрока «Люцерна» и «Маккаби» из Нетании называются «Локомотив» и ЦСКА, однако о начале переговоров до согласования встреч с представителями клубов РФПЛ речи не идет.
Отметим, что Кайоде на протяжении четырех последних сезонов стабильно забивал в израильской и австрийской лигах двузначное число мячей. Впервые сыграв в еврокубках, форвард отличился в Лиге Европы пять раз, в обоих матчах поразив ворота «Ромы». В марте игравший за нигерийские сборные всех возрастов и принявший участие в двух молодежных чемпионатах мира Кайоде дебютировал в национальной команде в поединке с Сенегалом. Интересно, что форвард заменил Ахмеда Мусу, который по утверждению британских СМИ еще сохраняет шансы вернуться в ЦСКА, несмотря на предложение от активно обновляющего состав и купившего
В «КРАСНОДАР» СВАТАЮТ ЗАЩИТНИКА «ШАЛЬКЕ»
В субботу Bild сообщил об интересе «быков» к 30-летнему защитнику Деннису Аого, который в минувшем сезоне провел за «кобальтовых» 14 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами в Кубке Германии и в Лиге Европы. В континентальном турнире футболист отличился в поединке с «Ниццей». Сыграл он и в обоих матчах «Шальке» с «Краснодаром», которые гельзенкирхенцы выиграли 2:0 и 1:0, так что информации о футболисте у южан предостаточно. Обращает на себя внимание, что имеющий на своем счету 12 матчей за сборную Германии футболист 30 июня станет свободным агентом, а его нынешний клуб заранее объявил о нежелании предлагать ему новый контракт. Как утверждают немецкие источники, в России Аого предлагают оклад в районе 3 миллионов евро, и в роли конкурента «Краснодара» выступает готовящийся к дебюту в Лиге чемпионов «Хоффенхайм».
ЮСУПОВ УЖЕ В «РОСТОВЕ», ПОРТНЯГИН — ОДНОЙ НОГОЙ В «УРАЛЕ»
В завершении обзора — коротко о фигурантах наших предыдущих обзоров и других новостях. «Динамо» не оставляет надежду вернуть в Москву Данни и продолжает переговоры с португальским полузащитником. В ближайшее время должны быть оформлены два арендных соглашения, согласно которым уже сыгравший за «Ростов» зенитовец Артур Юсупов официально перейдет в донской клуб, а нападающий Игорь Портнягин отправится из «Локомотива» в «Урал».
Есть новости из Бельгии. Неизвестно пока, куда отправится защитник Тома Фоке, на которого претендуют «Спартак», «Наполи» и «Аталанта», но уже ясно — «Гент» он собирается покинуть. В «Андерлехте» же дали понять: брюссельцы не продадут в Россию своего лучшего снайпера Лукаша Теодорчика, которым интересовались три клуба РФПЛ, включая «Ахмат». В Грозный между тем сватают другого форварда — 24-летнего нигерийца Джамиу Алими. Он уже играл в Европе за украинскую «Таврию» и кипрский «Олимпиакос», а сейчас выступает на родине в «Кано Пилларс».
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