У МАНЧИНИ БУДЕТ ДВА АРГЕНТИНЦА?

В сфере интересов «Зенит» находятся два аргентинских футболиста, однако пока сине-бело-голубые не договорились с «Бока Хуниорс» по трансферу Кристиана Павона. Вопрос, как часто случается, в цене, и если питерцы готовы расстаться с 12 миллионами евро, то чемпионы Аргентины требуют на три миллиона больше. А вот все детали перехода из «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси уже согласованы. Главный тренер клуба из Буэнос-Айреса Марсело Гальярдо даже заявил, что от таких предложений не отказываются, а позднее агент форварда Густаво Педросо огласил детали сделки — 21 миллион нынешнему клубу и пятилетний контракт его клиенту. Вероятность перехода оценивается в 99 процентов, и ни слова не было сказано о допинговом скандале в «Ривере». И действительно, когда историю с проваленным тестированием стали раскручивать, фамилия Дриусси в списке обвиняемых в применении запрещенного мочегонного средства упоминаться перестала. Соответственно, исчезают и препятствия к завершению сделки в ближайшие дни.

МАНОЛАС, ПАРЕДАС. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Этим летом Мунир ЭЛЬ-ХАДДАДИ может перебраться в Санкт-Петербург. AFP 2017

История с переходом Костаса Маноласа из «Ромы» в «Зенит» все ближе к развязке. Игрок даже прервал переговоры с «Интером», где его хотел видеть недавно принявший миланцев экс-наставник римлян и питерцев Лучано Спаллетти. В Санкт-Петербурге грек получит пятилетний контракт с годовым окладом в четыре миллиона. Как уверяет известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцо, сделка будет оформлена в понедельник, причем сине-бело-голубые купят у «Ромы» еще и полузащитника Леандро Паредеса.

Тандем «волков» обойдется в 65 миллионов евро, и, если верить шквалу новостей, на этом «Зенит» останавливаться не собирается. Как и в случае с Паредасом, рано ставить точку и в истории с Марсело Брозовичем. Да, на хорвата претендует «МЮ», но в случае с игроками «Ромы» российскому клубу пришлось выдержать конкуренцию со стороны уже упоминавшегося «Интера», «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии». Продолжаем следить за развитием событий, и держим в уме принадлежащего «Барселоне» Мунира Эль-Хаддади, а так же хавбека «Фиорентины» Милана Баделя, хотя агент хорвата Деян Йоксимович в интервью «СЭ» назвал все слухами и не подтвердил наличие контактов с Россией.

ТАСКИ УЙДЕТ. ПЕТКОВИЧ ПРИЕДЕТ?

Неравнодушный к футболистам из нашего чемпионата «Трабзонспор» подтвердил: переговоры со «Спартаком» по трансферу Сердара Таски продолжаются. При этом вице-президент турецкого клуба Ахмет Чубукчу весьма осторожен в оценках, заявляя, что у красно-белых есть козырь в виде участия в Лиге чемпионов, поэтому оценивать вероятность оформления сделки он не готов. Возможно, в Трабзоне предпочтут киевского динамовца Евгения Хачериди, а Таски захочет остаться в Москве. Тут многое зависит от планов чемпионов России, ведь контракт 30-летнего немца завершается следующим летом, поэтому нужно либо продлевать соглашение, либо продавать игрока уже сейчас, купив исполнителя на его позицию.

Как бы не завершилась эта история, «Спартаку» необходимо усиливать оборону, и на днях стал известен очередной кандидат на переход в стан красно-белых. Правда, 24-летний серб Марко Петкович играет не в центре, а на правом фланге, который в трансферном плане чемпионов России так же в приоритете. Начинавший карьеру в белградском ОФК футболист последние четыре сезона провел в «Црвене Звезде», завоевав два чемпионских титула. В последнем турнире ставший свободным агентом Петкович блистал результативностью, забив 4 гола, тогда как за всю предыдущую карьеру отличился лишь раз. Два года назад после участия в финальном турнире молодежного первенства Европы защитника приглашали в первую сборную Сербии.

НИГЕРИЙСКИЙ СНАЙПЕР ИЗ АВСТРИИ

Перед Оларенваджу КАЙОДЕ стоит интересный выбор — ЦСКА или «Локомотив». Reuters

Не в первый уже раз в ленты новостей попадает информация о возможном переезде в Россию лучшего бомбардира чемпионата Австрии Оларенваджу Кайоде. С одной стороны, можно предположить, что 24-летнего нигерийца из венской «Аустрии» просто настойчиво продвигают на наш рынок. С другой, относительно недавно агент африканца Франц Херцог оперативно опроверг слухи о переговорах со «Спартаком». Теперь же он говорит о приглашении на встречу в Москву, назвав российскую столицу интересным вариантом для своего клиента. В числе претендентов на бывшего игрока «Люцерна» и «Маккаби» из Нетании называются «Локомотив» и ЦСКА, однако о начале переговоров до согласования встреч с представителями клубов РФПЛ речи не идет.

Отметим, что Кайоде на протяжении четырех последних сезонов стабильно забивал в израильской и австрийской лигах двузначное число мячей. Впервые сыграв в еврокубках, форвард отличился в Лиге Европы пять раз, в обоих матчах поразив ворота «Ромы». В марте игравший за нигерийские сборные всех возрастов и принявший участие в двух молодежных чемпионатах мира Кайоде дебютировал в национальной команде в поединке с Сенегалом. Интересно, что форвард заменил Ахмеда Мусу, который по утверждению британских СМИ еще сохраняет шансы вернуться в ЦСКА, несмотря на предложение от активно обновляющего состав и купившего экс-динамовца Матье Вальбуэна «Фенербахче».

В «КРАСНОДАР» СВАТАЮТ ЗАЩИТНИКА «ШАЛЬКЕ»

В субботу Bild сообщил об интересе «быков» к 30-летнему защитнику Деннису Аого, который в минувшем сезоне провел за «кобальтовых» 14 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами в Кубке Германии и в Лиге Европы. В континентальном турнире футболист отличился в поединке с «Ниццей». Сыграл он и в обоих матчах «Шальке» с «Краснодаром», которые гельзенкирхенцы выиграли 2:0 и 1:0, так что информации о футболисте у южан предостаточно. Обращает на себя внимание, что имеющий на своем счету 12 матчей за сборную Германии футболист 30 июня станет свободным агентом, а его нынешний клуб заранее объявил о нежелании предлагать ему новый контракт. Как утверждают немецкие источники, в России Аого предлагают оклад в районе 3 миллионов евро, и в роли конкурента «Краснодара» выступает готовящийся к дебюту в Лиге чемпионов «Хоффенхайм».

ЮСУПОВ УЖЕ В «РОСТОВЕ», ПОРТНЯГИН — ОДНОЙ НОГОЙ В «УРАЛЕ»

В завершении обзора — коротко о фигурантах наших предыдущих обзоров и других новостях. «Динамо» не оставляет надежду вернуть в Москву Данни и продолжает переговоры с португальским полузащитником. В ближайшее время должны быть оформлены два арендных соглашения, согласно которым уже сыгравший за «Ростов» зенитовец Артур Юсупов официально перейдет в донской клуб, а нападающий Игорь Портнягин отправится из «Локомотива» в «Урал».

Есть новости из Бельгии. Неизвестно пока, куда отправится защитник Тома Фоке, на которого претендуют «Спартак», «Наполи» и «Аталанта», но уже ясно — «Гент» он собирается покинуть. В «Андерлехте» же дали понять: брюссельцы не продадут в Россию своего лучшего снайпера Лукаша Теодорчика, которым интересовались три клуба РФПЛ, включая «Ахмат». В Грозный между тем сватают другого форварда — 24-летнего нигерийца Джамиу Алими. Он уже играл в Европе за украинскую «Таврию» и кипрский «Олимпиакос», а сейчас выступает на родине в «Кано Пилларс».