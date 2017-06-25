Смолов и Газинский присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии

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«Оба футболиста получат несколько дней отдыха и присоединятся к нашей команде на сборе в Австрии», — сообщает официальный сайт «быков».

Напомним, сборная России завершила свое выступление на Кубке конфедераций, заняв третье место в группе А. Россияне одержали одну победу, на новозеландцами (2:1) и потерпели два поражения, от Португалии (0:1) и Мексики (1:2).