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25 июня 2017, 8:20 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Смолов и Газинский присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии

Футболисты сборной России Федор Смолов и Юрий Газинский присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии.

Футболисты сборной России Федор Смолов и Юрий <span class=error>Газинский</span> присоединятся к Краснодару на сборе в Австрии. Увеличить
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«Оба футболиста получат несколько дней отдыха и присоединятся к нашей команде на сборе в Австрии», — сообщает официальный сайт «быков».

Напомним, сборная России завершила свое выступление на Кубке конфедераций, заняв третье место в группе А. Россияне одержали одну победу, на новозеландцами (2:1) и потерпели два поражения, от Португалии (0:1) и Мексики (1:2).

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