Смолов и Газинский присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии
Футболисты сборной России Федор Смолов и Юрий Газинский присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии.
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«Оба футболиста получат несколько дней отдыха и присоединятся к нашей команде на сборе в Австрии», — сообщает официальный сайт «быков».
Напомним, сборная России завершила свое выступление на Кубке конфедераций, заняв третье место в группе А. Россияне одержали одну победу, на новозеландцами (2:1) и потерпели два поражения, от Португалии (0:1) и Мексики (1:2).
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