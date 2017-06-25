Контракт между Божовичем и ФК «Арсенал» подписан по схеме «1+1»

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«Арсенал» объявил о том, что Божович возглавил команду 18 июня.

«Сегодня официально состоялось подписание контракта между нашим клубом и новым главным тренером Миодрагом Божовичем, соглашение заключено со системе “1+1”. Миодраг работает с командой начиная с 15 июня, сбор, который мы провели в Туле, был проведен согласно его плану», — сказал Балашов.

«При подписании контракта был ряд нюансов, начиная с постановки задач перед командой и заканчивая кадровыми вопросами комплектования команды. На это потребовалось время», — добавил он.

Гендиректор также рассказал, что в ближайшее время клуб приобретет несколько футболистов. «В это межсезонье команду пополнят четыре-пять новых игроков. Работа в этом направлении активно ведется, постараемся уже в ближайшее время порадовать вас фамилиями новичков», — сказал Балашов.

Шестой российский клуб Божовича

«Арсенал» стал шестым клубом в России, который возглавил Божович. Ранее он тренировал «Амкар» (2008, 2011−2012), «Москву» (2009), «Динамо» (2010−2011), «Ростов» (2012−2014), «Локомотив» (2014−2015). Под его руководством «Ростов» в сезоне-2013/14 стал обладателем Кубка России. «Амкар» выходил в финал Кубка страны в сезоне-2007/08.

С 2015 года черногорский специалист был главным тренером сербской «Црвены Звезды». В сезоне-2015/16 сербский клуб стал чемпионом страны. По окончании прошедшего сезона Божович принял решению покинуть «Црвену Звезду».