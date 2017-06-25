Контракт между Божовичем и ФК «Арсенал» подписан по схеме «1+1»
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Срок контракта между черногорским тренером Миодрагом Божовичем и тульским футбольным клубом «Арсенал» составляет один год, соглашение предусматривает возможность продления еще на сезон. Об этом рассказал гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов, слова которого приводит
пресс-служба.
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«Арсенал» объявил о том, что Божович возглавил команду 18 июня.
«Сегодня официально состоялось подписание контракта между нашим клубом и новым главным тренером Миодрагом Божовичем, соглашение заключено со системе “1+1”. Миодраг работает с командой начиная с 15 июня, сбор, который мы провели в Туле, был проведен согласно его плану», — сказал Балашов.
«При подписании контракта был ряд нюансов, начиная с постановки задач перед командой и заканчивая кадровыми вопросами комплектования команды. На это потребовалось время», — добавил он.
Гендиректор также рассказал, что в ближайшее время клуб приобретет несколько футболистов. «В это межсезонье команду пополнят
Шестой российский клуб Божовича
«Арсенал» стал шестым клубом в России, который возглавил Божович. Ранее он тренировал «Амкар» (2008, 2011−2012), «Москву» (2009), «Динамо» (2010−2011), «Ростов» (2012−2014), «Локомотив» (2014−2015). Под его руководством «Ростов» в сезоне-2013/14 стал обладателем Кубка России. «Амкар» выходил в финал Кубка страны в сезоне-2007/08.
С 2015 года черногорский специалист был главным тренером сербской «Црвены Звезды». В сезоне-2015/16 сербский клуб стал чемпионом страны. По окончании прошедшего сезона Божович принял решению покинуть «Црвену Звезду».
«Арсенал» занял 14-е место в Российской футбольной
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