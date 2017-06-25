Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30181723/
25 июня 2017, 8:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Контракт между Божовичем и ФК «Арсенал» подписан по схеме «1+1»

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Срок контракта между черногорским тренером Миодрагом Божовичем и тульским футбольным клубом «Арсенал» составляет один год, соглашение предусматривает возможность продления еще на сезон. Об этом рассказал гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов, слова которого приводит пресс-служба.

Контракт между Божовичем и ФК Арсенал подписан по схеме 11 - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Арсенал» объявил о том, что Божович возглавил команду 18 июня.

«Сегодня официально состоялось подписание контракта между нашим клубом и новым главным тренером Миодрагом Божовичем, соглашение заключено со системе “1+1”. Миодраг работает с командой начиная с 15 июня, сбор, который мы провели в Туле, был проведен согласно его плану», — сказал Балашов.

«При подписании контракта был ряд нюансов, начиная с постановки задач перед командой и заканчивая кадровыми вопросами комплектования команды. На это потребовалось время», — добавил он.

Гендиректор также рассказал, что в ближайшее время клуб приобретет несколько футболистов. «В это межсезонье команду пополнят четыре-пять новых игроков. Работа в этом направлении активно ведется, постараемся уже в ближайшее время порадовать вас фамилиями новичков», — сказал Балашов.

Шестой российский клуб Божовича

«Арсенал» стал шестым клубом в России, который возглавил Божович. Ранее он тренировал «Амкар» (2008, 2011−2012), «Москву» (2009), «Динамо» (2010−2011), «Ростов» (2012−2014), «Локомотив» (2014−2015). Под его руководством «Ростов» в сезоне-2013/14 стал обладателем Кубка России. «Амкар» выходил в финал Кубка страны в сезоне-2007/08.

С 2015 года черногорский специалист был главным тренером сербской «Црвены Звезды». В сезоне-2015/16 сербский клуб стал чемпионом страны. По окончании прошедшего сезона Божович принял решению покинуть «Црвену Звезду».

«Арсенал» занял 14-е место в Российской футбольной премьер-лиге сезона-2016/17, а в стыковых матчах за право выступать в элите за счет гола, забитого на выезде, одолел красноярский «Енисей» (1:2, 1:0). Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков покинул команду после завершения сезона.

Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
24 июня

Мутко поблагодарил сборную России по футболу за выступление на Кубке конфедераций

Харитонов: Емельяненко после поражения от Митриона сможет собраться и выступать дальше

Спарринг перед полуфиналом: сборная Португалии по футболу разгромила новозеландцев