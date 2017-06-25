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25 июня 2017, 8:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» сыграет с австрийским «Ред Буллом» на втором подготовительном сборе

«Ахмат» начал 24 июня второй подготовительный сбор, который проходит в Кранцахе (Австрия) и завершится 2 июля.

На сборе грозненская команда проведёт пять контрольных матчей. Соперниками «Ахмата» станут две команды из низших австрийских дивизионов — «Вёргль» (матч состоится 25 июня) и «Грёдиг» (28 июня). Затем подопечные Олега Кононова сыграют с чемпионом Австрии «Ред Буллом» из Зальцбурга (28 июня), победителем чемпионата Болгарии «Лудогорцем» (2 июля), а также серебряным призёром первенства Швейцарии «Янг Бойз» (5 июля).

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