«Ахмат» сыграет с австрийским «Ред Буллом» на втором подготовительном сборе

На сборе грозненская команда проведёт пять контрольных матчей. Соперниками «Ахмата» станут две команды из низших австрийских дивизионов — «Вёргль» (матч состоится 25 июня) и «Грёдиг» (28 июня). Затем подопечные Олега Кононова сыграют с чемпионом Австрии «Ред Буллом» из Зальцбурга (28 июня), победителем чемпионата Болгарии «Лудогорцем» (2 июля), а также серебряным призёром первенства Швейцарии «Янг Бойз» (5 июля).