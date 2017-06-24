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24 июня 2017, 22:45 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Зенит» «всухую» проиграл «Лудогорцу» в контрольном матче в Австрии

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Футболисты петербургского «Зенита» проиграли болгарскому «Лудогорцу» в контрольном матче на сборе в Австрии.

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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лудогорца». Мяч забил Сисиньо на 23-й минуте.

Матч с «Лудогорцем» стал вторым для «Зенита» на сборе в Австрии. Ранее петербургская команда проиграла софийскому ЦСКА со счетом 1:2.

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