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24 июня 2017, 22:42 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ЦСКА проиграл австрийскому «Штурму» в товарищеском матче

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от «Штурма» из Граца в контрольном матче на сборе в Австрии.

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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Штурма». Единственный гол у ЦСКА забил Федор Чалов.

В следующем матче ЦСКА 1 июля сыграет с белградским «Партизаном».

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