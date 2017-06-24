ЦСКА проиграл австрийскому «Штурму» в товарищеском матче
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от «Штурма» из Граца в контрольном матче на сборе в Австрии.
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Штурма». Единственный гол у ЦСКА забил Федор Чалов.
В следующем матче ЦСКА 1 июля сыграет с белградским «Партизаном».
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