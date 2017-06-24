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24 июня 2017, 17:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» всё ещё хочет заполучить полузащитника «Интера» Брозовича

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Зенит» не оставляет надежд приобрести полузащитника «Интера» Марсело Брозовича.

В середине июня сообщалось, что хорват отклонил предложение сине-бело-голубых, однако главный тренер питерского клуба Роберто Манчини всё ещё хочет заполучить 24-летнего футболиста.

Как пишет Football Italia со ссылкой на Sportitalia, Брозович не входит в планы главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти и миланский клуб готов продать его за € 25 млн. «Интер» уже отклонил предложение «Эвертона», который давал за Брозовича € 18 млн, и «Зенит» остался единственным претендентом на хавбека.

Ранее также сообщалось, что Брозович интересен московскому «Спартаку». В прошлом сезоне Марсело провёл в Серии А 23 матча и забил четыре мяча.

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