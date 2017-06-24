Кацаев проведёт сезон-2017/18 на правах аренды в «Анжи»
«Анжи» и грозненский Ахмат" договорились об аренде полузащитника Адлана Кацаева.
Срок арендного соглашения рассчитан до конца предстоящего сезона в Российской футбольной
Вторую часть прошедшего сезона Кацаев в составе «Анжи» принял участие в десяти матчах РФПЛ, в которых отметился одной голевой передачей.
«Адлан, мы рады видеть тебя в “Анжи”!», — говорится на официальном сайте махачалинской команды.
«Анжи» по итогам прошлого сезона занял двенадцатое место в турнирной таблице
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