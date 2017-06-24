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24 июня 2017, 14:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кацаев проведёт сезон-2017/18 на правах аренды в «Анжи»

Обновлено: 15:02
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Анжи» и грозненский Ахмат" договорились об аренде полузащитника Адлана Кацаева.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца предстоящего сезона в Российской футбольной Премьер-Лиге.

Вторую часть прошедшего сезона Кацаев в составе «Анжи» принял участие в десяти матчах РФПЛ, в которых отметился одной голевой передачей.

«Адлан, мы рады видеть тебя в “Анжи”!», — говорится на официальном сайте махачалинской команды.

«Анжи» по итогам прошлого сезона занял двенадцатое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

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