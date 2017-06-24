Кацаев проведёт сезон-2017/18 на правах аренды в «Анжи»

Срок арендного соглашения рассчитан до конца предстоящего сезона в Российской футбольной Премьер-Лиге.

Вторую часть прошедшего сезона Кацаев в составе «Анжи» принял участие в десяти матчах РФПЛ, в которых отметился одной голевой передачей.



«Адлан, мы рады видеть тебя в “Анжи”!», — говорится на официальном сайте махачалинской команды.