ФК «Локомотив» сыграет с «Анкараном» вместо клуба «Раднички» на сборе в Австрии
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотив» проведут товарищескую встречу со словенским «Анкараном» на тренировочном сборе в Австрии вместо матча с сербским клубом «Раднички», сообщается на официальном сайте железнодорожников.
Игра состоится в понедельник 26 июня в городе Филлах.
Кроме того, «Локомотив» объявил, что первую тренировку в его составе провел новичок команды — голкипер Никита Медведев, перебравшийся в стан москвичей из «Ростова».
«Последнюю неделю я восстанавливался от микротравмы в медицинском центре “Локомотив” и прибыл на сборы только накануне. Рад познакомиться со всеми ребятами, хотя многих, конечно, знал еще до перехода. Приятно, что в “Локо” играет и мой хороший друг Тимофей Маргасов — с ним быстрее вольюсь в коллектив. Еще есть неделя сборов в Австрии плюс две недели в Москве: думаю, все будет хорошо и к началу сезона подойду в нужной форме», — заявил Медведев.
«Локомотив» с 15 июня по 1 июля проводит сбор в австрийском местечке
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