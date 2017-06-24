ФК «Локомотив» сыграет с «Анкараном» вместо клуба «Раднички» на сборе в Австрии

Игра состоится в понедельник 26 июня в городе Филлах.

Кроме того, «Локомотив» объявил, что первую тренировку в его составе провел новичок команды — голкипер Никита Медведев, перебравшийся в стан москвичей из «Ростова».

«Последнюю неделю я восстанавливался от микротравмы в медицинском центре “Локомотив” и прибыл на сборы только накануне. Рад познакомиться со всеми ребятами, хотя многих, конечно, знал еще до перехода. Приятно, что в “Локо” играет и мой хороший друг Тимофей Маргасов — с ним быстрее вольюсь в коллектив. Еще есть неделя сборов в Австрии плюс две недели в Москве: думаю, все будет хорошо и к началу сезона подойду в нужной форме», — заявил Медведев.