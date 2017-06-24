Алексей Ионов: Мне все нравится в «Динамо»

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— За прошедший год «Динамо» сильно изменилось?

— Не на сто процентов, конечно, ряд футболистов тех же. Но в целом изменения довольно приличные: и игроков много новых, и тренерский штаб другой. Хотя практически со всеми ребятами был так или иначе знаком, так что времени на адаптацию в коллективе мне не потребовалось.

— Многие говорят о прекрасной атмосфере в команде. Разница действительно заметна?

— Да. Я общался в минувшем сезоне с динамовцами, мне рассказывали, что в коллективе все в полном порядке. Сейчас убедился в этом. Видно, что команда сплоченная. На тренировках хорошее настроение, впечатления только положительные. Мне всё очень нравится.

— С какими целями и желаниями вступаешь в новый сезон?

— Сейчас идет важный этап подготовки. Как поработаем на сборах, так и в чемпионате стартуем, а от первых туров многое зависит. Так что первая задача — наладить командную игру, отточить взаимодействия. Время еще есть, впереди пять контрольных матчей в Австрии, еще один в Москве. О конкретных местах пока говорить не будем, но понятно, что мы хотим подняться как можно выше. Моя же личная цель — помогать команде добиваться нужного результата. Ну и, конечно, хотелось бы вернуться в сборную. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира, а уж на домашнем — тем более.

— На твой взгляд, «Динамо» готово конкурировать в РФПЛ?

— У нас сильная команда, думаю, все будет хорошо.

— За «Динамо» в ФНЛ удавалось следить? Какие впечатления?

— Да, смотрел матчи, когда это было возможно. Впечатления однозначные — «Динамо» было сильнее всех соперников по всем показателям. Итоговое первое место не вызывало сомнений, команда заняла его абсолютно заслуженно и с большим отрывом.

— Насколько ты доволен минувшим сезоном? Что получилось, что нет?

— По ряду причин далеко не все задуманное получилось. Но хотел бы сказать о другом. Я очень благодарен руководителям ЦСКА за приглашение, тренерскому штабу и футболистам за совместную работу. Особенные впечатления — игра в Лиге чемпионов с её накалом, ажиотажем. Это неоценимый опыт для меня, уровень, к которому надо стремиться. Надеюсь, мы с «Динамо» если не в ближайшем сезоне, так в скором будущем тоже пробьемся в этот еврокубок.