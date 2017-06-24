Мутко прокомментировал нынешнее состояние казанского «Рубина»
(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). На
пресс-конференции в медиацентре для неаккредитованных СМИ Кубка конфедераций в Казани заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко прокомментировал нынешнее состояние казанского «Рубина».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Он подчеркнул, что правительство заинтересовано в увеличении количества конкурентоспособных клубов в
«Мы заинтересованы в том, чтобы в числе 16 футбольных клубов, находящихся в турнирной таблице
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