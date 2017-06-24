Мутко прокомментировал нынешнее состояние казанского «Рубина»

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Он подчеркнул, что правительство заинтересовано в увеличении количества конкурентоспособных клубов в премьер-лиге.