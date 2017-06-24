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24 июня 2017, 14:53 | Футбол: Премьер-лига | ИА Татар-информ

Мутко прокомментировал нынешнее состояние казанского «Рубина»

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). На пресс-конференции в медиацентре для неаккредитованных СМИ Кубка конфедераций в Казани заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко прокомментировал нынешнее состояние казанского «Рубина».

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Он подчеркнул, что правительство заинтересовано в увеличении количества конкурентоспособных клубов в премьер-лиге.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в числе 16 футбольных клубов, находящихся в турнирной таблице премьер-лиги, было больше конкурентоспособных команд. “Рубин” имеет отличную экономическую и материальную основу, имеет очень хорошую базу, стадионы, тренировочные площадки, роскошную академию футбола. Мы помним, что “Рубин” был чемпионом и обыгрывал “Барселону”. Сейчас клуб потерял очень много, сегодня он 9-й в премьер-лиге. Мы бы хотели, чтобы он вернул форму. Ждем сезон и желаем удачи», — подчеркнул он.
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