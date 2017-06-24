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24 июня 2017, 13:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» предложил защитнику «Шальке» Аого контракт с зарплатой 3 € млн

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Шальке-04» Деннис Аого может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Bild, немецкий футболист заинтересовал «Краснодар», который сделал ему предложение. Отмечается, что «горожане» готовы предложить 30-летнему футболисту контракт с зарплатой 3 € млн.

Кроме того, в услугах Аого заинтересован «Хоффенхайм». Соглашение защитника с «Шальке» истекает 30 июня.

В прошлом сезоне Аго провёл в чемпионате Германии всего семь матчей (из них три — в основном составе), в которых отметился одной голевой передачей.

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