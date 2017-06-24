«Краснодар» предложил защитнику «Шальке» Аого контракт с зарплатой 3 € млн
Защитник «Шальке-04» Деннис Аого может продолжить карьеру в России.
Как сообщает Bild, немецкий футболист заинтересовал «Краснодар», который сделал ему предложение. Отмечается, что «горожане» готовы предложить 30-летнему футболисту контракт с зарплатой 3 € млн.
Кроме того, в услугах Аого заинтересован «Хоффенхайм». Соглашение защитника с «Шальке» истекает 30 июня.
В прошлом сезоне Аго провёл в чемпионате Германии всего семь матчей (из них три — в основном составе), в которых отметился одной голевой передачей.
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