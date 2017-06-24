СМИ сообщили о переходе в «Зенит» двух новичков стоимостью €70 млн

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​Костас Манолас уже дал ранее согласие на переход в «Зенит» и согласовал условия личного контракта. Переговоры о приобретении Леандро Паредеса должны быть завершены в начале следующей недели, 26 или 27 июня. Об этом сообщает журналист Sky Sports Джанлука ди Марцио. Общая стоимость обоих футболистов, по сведениям ди Марцио, составит €70 млн.

Манолас перешел в «Рому» в 2014 году. За футболиста римляне заплатили греческому «Олимпиакосу» €13 млн. Контракт Маноласа рассчитан до 2019 года. В контракте футболиста указана сумма отступных в €30 млн. 26-летний Манолас в составе «Олимпиакоса» дважды становился чемпионом Греции. Также он дважды, с «Олимпиакосом» и АЕКом, выигрывал Кубок страны. За сборную Греции Манолас провел 23 матча.

Паредес начал карьеру Бока Хуниорс и перебрался в Италию в 2014 году. Сначала футболиста взял в аренду «Кьево», а затем, в том же 2014 году, он на правах аренды перешел в «Рому». По окончании сезона римляне выкупили его контракт. В прошлом сезоне в составе «Ромы» Паредес провел 26 матчей и забил три гола.

Игроки «Ромы» станут первыми представителями европейских чемпионатов, приобретенными «Зенитом» после того, как в клуб пришел новый тренер Роберто Манчини. Ранее «Зенит» уже подписал контракты с четырьмя футболистами, однако все они представляли российские клубы.

Помимо Паредеса и Маноласа, «Зенит» в ближайшее время должен подписать нападающего Себастьяна Дриусси. 23 июня президент «Ривер Плейт», за который выступает Дриусси, объявил о предстоящем переходе. «Я разговаривал с Дриусси. Он сказал, что вел переговоры с «Зенитом, и сделка завершена. Это большой шанс для его карьеры. А клубу было сделано предложение от которого невозможно было отказаться», — цитирует Гальярдо «Спорт-Экспресс».

«Зенит» уже подписал контракты с Далером Кузяевым, Дмитрием Богаевым, Денисом Терентьевым и Кристианом Нобоа.