Каррера: Матчи «Спартака» и «Зенита» с итальянскими тренерами во главе будут особенными

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Итальянец Роберто Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в начале июня. «Спартак» ранее продлил контракт с Каррерой.

«Итальянские тренеры зарекомендовали себя и показали, на что они способны, добиваясь побед в чемпионатах Англии, Германии. Манчини позвали в “Зенит”, потому что от него ждут таких же результатов. Санкт-петербургский клуб будет очень тяжелым соперником. Матчи “Спартака” и “Зенита” будут особенными: красивые, важные игры между двумя командами в борьбе за чемпионский титул под руководством итальянских специалистов», — сказал Каррера.

Также тренер «Спартака» ответил на вопрос, желает ли он скорого вылета сборной России с Кубка конфедераций, чтобы пятеро игроков красно-белых, выступающих за национальную команду, вернулись в расположение клуба. «С эгоистичной точки зрения, я бы хотел, чтобы они вылетели и вернулись к работе со мной. Но я — часть клуба, а невыход сборной из группы навредит всем нам», — пояснил итальянец.