Каррера: Матчи «Спартака» и «Зенита» с итальянскими тренерами во главе будут особенными
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Матчи между московским «Спартаком» и
санкт-петербургским «Зенитом» в предстоящем сезоне чемпионата России по футболу будут особенными в том числе благодаря противостоянию итальянских тренеров команд. Такое мнение высказал главный тренер красно-белых итальянец Массимо Каррера, слова которого приводятся на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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Итальянец Роберто Манчини был назначен главным тренером «Зенита» в начале июня. «Спартак» ранее продлил контракт с Каррерой.
«Итальянские тренеры зарекомендовали себя и показали, на что они способны, добиваясь побед в чемпионатах Англии, Германии. Манчини позвали в “Зенит”, потому что от него ждут таких же результатов.
Также тренер «Спартака» ответил на вопрос, желает ли он скорого вылета сборной России с Кубка конфедераций, чтобы пятеро игроков
Каррера возглавил «Спартак» по ходу прошедшего сезона, сменив на этом посту Дмитрия Аленичева. Под его руководством
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