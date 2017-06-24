Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30176684/
24 июня 2017, 11:14 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Амкар» на сборе проведет контрольный матч 27 июня, встреча с «Астрой» не состоится

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Контрольный матч «Амкара» на тренировочном сборе в Австрии, запланированный на 28 июня, перенесен на день раньше, сообщается на официальном сайте пермского футбольного клуба.

Изначально на 28 июня у «Амкара» был запланирован спарринг с румынской «Астрой», однако после переноса игры соперник изменится.

«Организаторы сборов пошли “красно-черным” навстречу в их просьбе о переносе этого матча. 27 июня игра пройдет в Штегерсбахе, где амкаровцы готовятся к сезону, в то время как первоначально планировалось провести их встречу с румынской “Астрой” более чем в ста километрах от тренировочного лагеря нашей команды. Соперник “Амкара” в этом матче определится позднее», — говорится в сообщении клуба.

Старт розыгрыша Российской футбольной премьер-лиги сезона-2017/18 запланирован на середину июля.

Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева