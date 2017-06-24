«Амкар» на сборе проведет контрольный матч 27 июня, встреча с «Астрой» не состоится
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. Контрольный матч «Амкара» на тренировочном сборе в Австрии, запланированный на 28 июня, перенесен на день раньше, сообщается на официальном сайте пермского футбольного клуба.
Изначально на 28 июня у «Амкара» был запланирован спарринг с румынской «Астрой», однако после переноса игры соперник изменится.
«Организаторы сборов пошли “красно-черным” навстречу в их просьбе о переносе этого матча. 27 июня игра пройдет в Штегерсбахе, где амкаровцы готовятся к сезону, в то время как первоначально планировалось провести их встречу с румынской “Астрой” более чем в ста километрах от тренировочного лагеря нашей команды. Соперник “Амкара” в этом матче определится позднее», — говорится в сообщении клуба.
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