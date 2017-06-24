Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30176542/
24 июня 2017, 9:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Вратарь Максименко отправился с основным составом ФК «Спартак» на сбор в Австрию

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Голкипер Александр Максименко отправился с основным составом «Спартака» на тренировочный сбор в Австрию, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Голкипер Александр <span class=error>Максименко</span> отправился с основным составом Спартака на тренировочный сбор в Австрию сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу утром спартаковцы собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы спустя два часа чартерным рейсом вылететь в Клагенфурт. Из этого австрийского города команда на автобусе доберется до Филлаха, где будет базироваться на летнем зарубежном сборе, который продлится две недели.

В июне «Спартак» покинул один из трех вратарей, входивших в основную команду — Сергей Песьяков. В прошедшем сезоне 19-летний Максименко провел 4 матча за «Спартак-2» в ФНЛ и 16 игр за молодежную команду «красно-белых», став в ее составе победителем молодежного первенства России.

Всего в составе «Спартака» на австрийский сбор из Москвы отправляются 24 футболиста:

вратари — Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;.

защитники — Андрей Ещенко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Денис Кутин, Артем Мамин, Шамсиддин Шанбиев;.

полузащитники — Артем Самсонов, Фернандо, Игорь Леонтьев, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Жано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Лоренсо Мельгарехо;.

нападающие — Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Идриса Сиди Самбу, Зе Луиш и Луис Адриано.

Голландский полузащитник Куинси Промес присоединится к партнерам в субботу в Австрии. Игроки сборной России — защитники Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Георгий Джикия, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов — прибудут в расположение «Спартака» после короткого отпуска по завершении выступлений национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева