Вратарь Максименко отправился с основным составом ФК «Спартак» на сбор в Австрию

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В субботу утром спартаковцы собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы спустя два часа чартерным рейсом вылететь в Клагенфурт. Из этого австрийского города команда на автобусе доберется до Филлаха, где будет базироваться на летнем зарубежном сборе, который продлится две недели.

В июне «Спартак» покинул один из трех вратарей, входивших в основную команду — Сергей Песьяков. В прошедшем сезоне 19-летний Максименко провел 4 матча за «Спартак-2» в ФНЛ и 16 игр за молодежную команду «красно-белых», став в ее составе победителем молодежного первенства России.

Всего в составе «Спартака» на австрийский сбор из Москвы отправляются 24 футболиста:

вратари — Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;.

защитники — Андрей Ещенко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Денис Кутин, Артем Мамин, Шамсиддин Шанбиев;.

полузащитники — Артем Самсонов, Фернандо, Игорь Леонтьев, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Жано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Лоренсо Мельгарехо;.

нападающие — Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Идриса Сиди Самбу, Зе Луиш и Луис Адриано.

Голландский полузащитник Куинси Промес присоединится к партнерам в субботу в Австрии. Игроки сборной России — защитники Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Георгий Джикия, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов — прибудут в расположение «Спартака» после короткого отпуска по завершении выступлений национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.