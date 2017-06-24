Ионов надеется, что «Динамо» сможет пробиться в Лигу чемпионов в ближайшее время

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Ионов в июне 2016 года перешел из «Динамо» в ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2016/17 c правом последующего выкупа. За армейскую команду Ионов провел 29 матчей во всех турнирах и забил три гола. По итогам минувшего сезона динамовцы стали первыми в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вернулись в РФПЛ. Ионов по завершении срока арендного соглашения вернулся в «Динамо».

«Я очень благодарен руководителям ЦСКА за приглашение, тренерскому штабу и футболистам за совместную работу. Особенные впечатления — игра в Лиге чемпионов с ее накалом, ажиотажем. Это неоценимый опыт для меня, уровень, к которому надо стремиться. Надеюсь, мы с “Динамо” если не в ближайшем сезоне, так в скором будущем тоже пробьемся в этот еврокубок», — сказал Ионов, чьи слова приводятся на официальном сайте «Динамо».

У 28-летнего хавбека есть опыт выступления за сборную России.

«Сейчас идет важный этап подготовки. Как поработаем на сборах, так и в чемпионате стартуем, а от первых туров многое зависит. Так что первая задача — наладить командную игру, отточить взаимодействия. Время еще есть, впереди пять контрольных матчей в Австрии, еще один в Москве. О конкретных местах пока говорить не будем, но понятно, что мы хотим подняться как можно выше. Моя же личная цель — помогать команде добиваться нужного результата. Ну и, конечно, хотелось бы вернуться в сборную. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира, а уж на домашнем — тем более», — добавил Ионов.