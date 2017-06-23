Футболист Фернандес работает на сборах ЦСКА в общей группе

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В Австрию Фернандес прилетел из Стокгольма, где для него была изготовлена специальная защитная маска. В ней футболист определенное время будет тренироваться и играть. В двух ближайших товарищеских матчах, запланированных на 24 и 25 июня, Фернандес участия не примет.

«У меня все хорошо, — сказал Фернандес. — С момента операции прошло уже около месяца, восстановление идет нормально. Еще ощущается небольшой отек, но доктора разрешили мне участвовать во всех тренировках, единственное, нужно будет носить маску. Это не станет мне помехой, так что рассчитываю довольно быстро набрать хорошую форму».

Как отметил защитник, маску придется носить в течение трех месяцев. «Маска мне крайне необходима, в течение трех месяцев надо ее использовать на каждой тренировке. Если будет минимальный удар или столкновение, вся операция пойдет насмарку. Маска сделана в Стокгольме, она очень хорошо защищает нос, я чувствую себя уверенно при любом контакте», — сказал Фернандес.