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23 июня 2017, 19:17 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Тосно» и игрок команды Ника Чхапелия расторгли контракт по обоюдному согласию

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Дебютант российской премьер-лиги «Тосно» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с футболистом команды Никой Чхапелией.

Как сообщается, руководство «Тосно» и Чхапелия разорвали действующее соглашение по обоюдному согласию сторон. Свою карьеру 23-летний полузащитник продолжит в «Факеле», как сообщается на официальном сайте воронежского клуба.

В минувшем сезоне Чхапелия провел за «Тосно» 18 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в которых забил 3 мяча, а в весенней части сезона хавбек выступал за «Спартак-Нальчик».

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