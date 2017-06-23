«Тосно» и игрок команды Ника Чхапелия расторгли контракт по обоюдному согласию
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. Дебютант российской премьер-лиги «Тосно» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с футболистом команды Никой Чхапелией.
Как сообщается, руководство «Тосно» и Чхапелия разорвали действующее соглашение по обоюдному согласию сторон. Свою карьеру 23-летний полузащитник продолжит в «Факеле», как сообщается на официальном сайте воронежского клуба.
В минувшем сезоне Чхапелия провел за «Тосно» 18 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в которых забил 3 мяча, а в весенней части сезона хавбек выступал за «Спартак-Нальчик».
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