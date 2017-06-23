«Трабзонспор» подтвердил переговоры по трансферу Таски

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В минувшем сезоне футболист сыграл в 19 матчах во всех турнирах и помог красно-белым выиграть чемпионат России. Действующее соглашение 30-летнего игрока действует до лета 2018 года.

— Таски интересен нашему клубу, — приводит Yeni Safak слова Чубукчу. — Мы продолжаем вести переговоры. Клуб внимательно следит за футболистом. У «Спартака» есть некоторое преимущество, ведь они стали чемпионами, а в следующем сезоне будут выступать в Лиге чемпионов. Сейчас могу сказать, что переговоры продолжаются. Пока нет ясности, чем они закончатся.