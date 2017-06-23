«Трабзонспор» подтвердил переговоры по трансферу Таски
Вице-президент «Трабзонспора» Ахмет Чубукчу подтвердил интерес к защитнику «Спартака» Сердару Таски.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В минувшем сезоне футболист сыграл в 19 матчах во всех турнирах и помог
— Таски интересен нашему клубу, — приводит Yeni Safak слова Чубукчу. — Мы продолжаем вести переговоры. Клуб внимательно следит за футболистом. У «Спартака» есть некоторое преимущество, ведь они стали чемпионами, а в следующем сезоне будут выступать в Лиге чемпионов. Сейчас могу сказать, что переговоры продолжаются. Пока нет ясности, чем они закончатся.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter