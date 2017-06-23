ЦСКА закроет первый сбор матчем с македонским «Вардаром»
В предстоящие выходные ЦСКА проведёт две товарищеские игры, которые завершат программу первого сбора «армейцев» в Австрии, сообщает
пресс-служба клуба.
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24 июня состоится игра ЦСКА с австрийским «Штурмом», о чём уже сообщалось ранее. Встреча пройдёт в Граце, начало — в 19:00 по московскому времени.
25 июня ЦСКА сыграет с македонским «Вардаром» на территории отеля в
Второй сбор ЦСКА продлится с 28 июня по 9 июля. За это время будут сыграны три контрольных матча. 1 июля подопечные Виктора Гончаренко встретятся с белградским «Партизаном», соперник по матчу 5 июля определится позднее, а 9-го
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