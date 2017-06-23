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23 июня 2017, 18:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА закроет первый сбор матчем с македонским «Вардаром»

В предстоящие выходные ЦСКА проведёт две товарищеские игры, которые завершат программу первого сбора «армейцев» в Австрии, сообщает пресс-служба клуба.

В предстоящие выходные ЦСКА проведёт две товарищеские игры которые завершат программу первого сбора армейцев в Австрии сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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24 июня состоится игра ЦСКА с австрийским «Штурмом», о чём уже сообщалось ранее. Встреча пройдёт в Граце, начало — в 19:00 по московскому времени.

25 июня ЦСКА сыграет с македонским «Вардаром» на территории отеля в Бад-Тацмансдорфе. Встреча начнётся в 12:00.

Второй сбор ЦСКА продлится с 28 июня по 9 июля. За это время будут сыграны три контрольных матча. 1 июля подопечные Виктора Гончаренко встретятся с белградским «Партизаном», соперник по матчу 5 июля определится позднее, а 9-го красно-синие сыграют с «Краснодаром».

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