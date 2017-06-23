ЦСКА закроет первый сбор матчем с македонским «Вардаром»

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24 июня состоится игра ЦСКА с австрийским «Штурмом», о чём уже сообщалось ранее. Встреча пройдёт в Граце, начало — в 19:00 по московскому времени.



25 июня ЦСКА сыграет с македонским «Вардаром» на территории отеля в Бад-Тацмансдорфе. Встреча начнётся в 12:00.