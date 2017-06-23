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23 июня 2017, 17:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» интересовался Тельо, но футболист выбрал «Бетис»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо близок к переходу в «Бетис».

Diario Gol сообщает, что в услугах 25-летнего футболиста был заинтересован «Зенит», но испанец решил остаться на родине.

Источник утверждает, что «Барселона» и «Бетис» уже согласовали условия перехода. Сделка должна быть закрыта до 30 июня. Если всё пройдёт по плану, «Бетис» заплатит за игрока до € 12 млн.

Помимо «Зенита» в услугах Тельо были заинтересованы «Ницца», «Реал Сосьедад» и «Милан». «Фиорентина», в которой форвард играл в прошлом сезоне на правах аренды, вновь хотела арендовать нападающего.

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