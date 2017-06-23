«Зенит» интересовался Тельо, но футболист выбрал «Бетис»

Diario Gol сообщает, что в услугах 25-летнего футболиста был заинтересован «Зенит», но испанец решил остаться на родине.

Источник утверждает, что «Барселона» и «Бетис» уже согласовали условия перехода. Сделка должна быть закрыта до 30 июня. Если всё пройдёт по плану, «Бетис» заплатит за игрока до € 12 млн.



Помимо «Зенита» в услугах Тельо были заинтересованы «Ницца», «Реал Сосьедад» и «Милан». «Фиорентина», в которой форвард играл в прошлом сезоне на правах аренды, вновь хотела арендовать нападающего.