В Португалии утверждают, что «Эшторил» отклонил предложение ЦСКА по Аилтону

По информации издания, российский клуб предложил за 22-летнего бразильского футболиста около € 2 млн, но получил отказ. Также отмечается, что интерес к Аилтону проявляет «Бенфика», которая, тем не менее, пока предложений «Эшторилу» не делала.

Ранее сообщалось, что «Эшторил» хочет получить за 60% прав на Аилтона от «армейцев» около € 2 млн.

В сезоне-2016/17 защитник провёл в чемпионате Португалии 18 матчей (14 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил 10 жёлтых карточек.