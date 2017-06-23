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23 июня 2017, 17:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В Португалии утверждают, что «Эшторил» отклонил предложение ЦСКА по Аилтону

Обновлено: 17:22
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Эшторил» отклонил предложение московского ЦСКА о покупке защитника Аилтона Феррейры, сообщает A Bola.

По информации издания, российский клуб предложил за 22-летнего бразильского футболиста около € 2 млн, но получил отказ. Также отмечается, что интерес к Аилтону проявляет «Бенфика», которая, тем не менее, пока предложений «Эшторилу» не делала.

Ранее сообщалось, что «Эшторил» хочет получить за 60% прав на Аилтона от «армейцев» около € 2 млн.

В сезоне-2016/17 защитник провёл в чемпионате Португалии 18 матчей (14 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил 10 жёлтых карточек.

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