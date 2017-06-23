Футболист ЦСКА Марио Фернандес приступил к тренировкам в общей группе

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Фернандес не смогу помочь сборной России на Кубке конфедераций-2017 из-за травмы носа, операцию на котором он перенес в конце мая. Как сообщается, на сбор ЦСКА игрок прилетел из Стокгольма, где для него была изготовлена специальная защитная маска, в которой он будет тренироваться и играть. В пятницу Фернандес работал в общей группе наравне со всеми, но при этом не примет участия в контрольных матчах, запланированных на субботу и воскресенье.

«У меня все хорошо. С момента операции прошло уже около месяца, восстановление идет нормально. Еще ощущается небольшой отек, но доктора разрешили мне участвовать во всех тренировках, единственное, нужно будет носить маску. Это не станет мне помехой, так что рассчитываю довольно быстро набрать хорошую форму», — прокомментировал состояние своего здоровья футболист.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев он трижды выигрывал чемпионат России, дважды Суперкубок России и один раз Кубок страны. В июне 26-летний защитник, ставший в 2016 году гражданином России, продлил контракт с ЦСКА на пять лет.