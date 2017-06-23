Канчельскис: Попков подаёт в суд? Он вменяемый? Как он вообще в футбол попал?

Ранее Попков сообщил, что подаст в суд на Канчельскиса за слова о том, что руководителей спортшколы «Арсенала» «надо гнать в шею». Канчельскис сказал это после того, как команда из Тулы снялась с турнира сразу после того, как не смогла пройти в полуфинал международного юношеского турнира по футболу Kaluga Junior Cup — 2017.



«Попков хочет на меня подать в суд? До этого они приезжали на две игры без тренера. Ничего, никаких проблем не было. А как только они не вышли, то сразу снялись. Что он за ерунду там лепит? Других тренеров, что ли, нет? Он хоть вменяемый? Лишать детей международного турнира и удовольствия сыграть против других команд.

Пускай Попков подаёт в суд, если у него мозги в голове ещё есть. Мне смешно, когда так люди говорят. Как он вообще попал в футбол? Это настоящая проблема в нашей стране, что такие люди, далёкие от футбола, работают тренерами. От этого и такие результаты. Дилетанты работают, которые не дают развиваться ребятишкам. Я же видел, как у них горели глаза. Сыграть в другом городе с другой командой — это большое счастье. Всё было очевидно.

Если Николай Попков хочет защищать своих тренеров, без которых сначала приехал, — пускай. Отношение такое у людей к футболу. Это же безобразие, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.