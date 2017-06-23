Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30169527/
23 июня 2017, 14:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» проведёт вторые сборы в австрийском Китцбюэле

Тренерский штаб «Зенита» определился с планами на вторую часть подготовки к сезону.

Тренерский штаб Зенита определился с планами на вторую часть подготовки к сезону. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом говорится на сайте питерского клуба.

27 июня команда вернётся в Петербург и получит два выходных дня. Вечером 30 июня сине-бело-голубые отправятся в австрийский Китцбюэль, где будут тренироваться до 8 июля.

24 июня «Зенит» сыграет второй товарищеский матч в рамках сборов в Гоинге с болгарским «Лудогорцем». Ранее подопечные Роберто Манчини уступили в контрольной встрече софийскому ЦСКА (1:2).

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?