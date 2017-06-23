«Зенит» проведёт вторые сборы в австрийском Китцбюэле
Тренерский штаб «Зенита» определился с планами на вторую часть подготовки к сезону.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом говорится на сайте питерского клуба.
27 июня команда вернётся в Петербург и получит два выходных дня. Вечером 30 июня
24 июня «Зенит» сыграет второй товарищеский матч в рамках сборов в Гоинге с болгарским «Лудогорцем». Ранее подопечные Роберто Манчини уступили в контрольной встрече софийскому ЦСКА (1:2).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter