Директор спортшколы «Арсенала»: Буду подавать в суд на Канчельскиса

— Я на него, наверное, в суд подам. Мы не послали команду 2002 в Калугу, так как их тренер, Владимир Тарабаев по семейным обстоятельства находится в отгуле, — заявил Попков.

Напомним, известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис прокомментировал демарш команды «Арсенал-2002» на юношеском турнире, проходившем в Калуге.

Команда из Тулы снялась с соревнований после того, как не смогла пройти в полуфинал международного юношеского турнира по футболу Kaluga Junior Cup — 2017.