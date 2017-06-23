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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30168610/
23 июня 2017, 13:16 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Директор спортшколы «Арсенала»: Буду подавать в суд на Канчельскиса

Директор спортшколы «Арсенал» Николай Попков довольно резко отреагировал на комментарии Андрея Канчельскиса по поводу выступления тульской команды «Арсенал-2002» на турнире в Калуге.

— Я на него, наверное, в суд подам. Мы не послали команду 2002 в Калугу, так как их тренер, Владимир Тарабаев по семейным обстоятельства находится в отгуле, — заявил Попков.

Напомним, известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис прокомментировал демарш команды «Арсенал-2002» на юношеском турнире, проходившем в Калуге.

Команда из Тулы снялась с соревнований после того, как не смогла пройти в полуфинал международного юношеского турнира по футболу Kaluga Junior Cup — 2017.

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