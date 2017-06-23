Александр Григорян: Видел, как Моуринью работает с мячом, это, конечно, убогое зрелище
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о своей тренерской карьере и о намерении ввести занятия по боксу.
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Видимо, что-то случилось...
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— В женский футбол я тренером перешел в 29 лет, как раз перестал употреблять спиртное. Люди делятся на два варианта: кто умеет пить и кто не умеет. Отношусь ко второй породе, поэтому решил, что если хочу
— Вы — экстремальный человек?
— Есть склонность к экстриму. Лет пять или шесть назад решил искупаться в Амуре. Там опаснее, чем в море. Метров 500 я проплыл и испугался как раз
— Правда, что вы — ценитель поэзии?
— Самое сильное, из того, что могу прочесть, возникло в возрасте 30 лет, когда стоял возле
Наутро, с рассвета, с могиканами века.
Я трясусь у буфета, чтобы стать человеком….
Это шло от души. Похмелье дало толчок для творчества.
— Что у вас с рукой? Она в лангетке.
— Была неконтролируемая мной ситуация после матча с «Томью». Эмоции выплеснул не на команду, а в стену. Она оказалось прочнее моей руки. Думаю, вопрос по ударам в стену закрыт. Надеюсь, хватит выдержки и мозгов не делать больше этого.
— Вы уже практиковали боксерские тренировки в «Анжи»?
— Еще нет. Жалею, что не стал применять их с первого дня работы в
— Как относитесь к тренерам, которые не играли в профессиональный футбол?
— Видел кадры, как Моуриньо с мячом работал. Это, конечно, убогое зрелище. Видел, правда, и более деревянных футболистов, но тренер должен понимать, что такое техника, нюансы
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