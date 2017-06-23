Эгейский задира. Кого хочет купить «Зенит»

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ВТОРАЯ ПОПЫТКА ПИТЕРА

«Зенит» уже не первый раз пытается заарканить грека. Летом 2013-го тогда еще защитник «Олимпиакоса» тоже находился в сфере интересов петербургского клуба, но сделка сорвалась. А спустя год Манолас впервые покинул Грецию ради «Ромы». С этим трансфером связана забавная история. В начале августа представитель грека Иоаннис Евангелопулос своеобразно отреагировал на слова журналистов о том, что Маноласа видели в Риме. «Быть может, это был его брат-близнец? » — пошутил агент в стиле «Аншлага». Через пару недель подпись футболиста уже стояла под контрактом с «волками». На днях и мы дозвонились до Евангелопулоса, но он прикинулся незнайкой и сказал, что о «Зените» не в курсе. Вывод очевиден.

Может, и хорошо, что Манолас в 2013-м на Неву не перебрался. На тот момент грек был домоседом и боялся уезжать за границу, хотя уже тогда им интересовались и английские, и итальянские клубы. Но Костас был привязан к Афинам, куда переехал с родного острова Наксос в 16 лет.

А в 18 Манолас попал в АЕК. Без кумовства не обошлось: в том, 2009 году, техническим директором афинян был Стелиос Манолас, экс-защитник сборной Греции и дядя Костаса. Именно он посоветовал тогдашнему тренеру команды Душану Байевичу обратить внимание на статного паренька из «Трасивулоса».

На презентации Манолас произнес неосторожные слова: «Счастлив подписать контракт с клубом, за который я болею. Надеюсь, стану легендой клуба, как мой дядя (Стелиос играл за АЕК на протяжении 22 лет — Прим. “СЭ”) и закончу карьеру здесь». А после дебютной игры с «Кавалой», в которой был признан лучшим, продолжил рыть себе яму: «Мечта — играть за клуб, который любишь».

ГОЛ СО СЛОМАННОЙ СКУЛОЙ

Тогда его обожали. А 19 мая 2010-го фанаты вообще чуть не канонизировали Маноласа, потому что на первой минуте принципиального матча с «Олимпиакосом» ему локтем сломали скуловую кость. Но защитник не только остался на поле, но и забил. В итоге АЕК победил со счетом 2:1, а Манолас на следующий день лег на операцию.

Цитата В 2011 году защитник выиграл первый трофей в карьере — АЕК стал обладателем Кубка, а Костас снова выступил с трогательной речью о том, как он любит афинян.

Вскоре Манолас продлил контракт с командой на три года и заверил болельщиков, что отработает это соглашение полностью, постарается стать капитаном АЕК и привести его к триумфу в чемпионате.

Однако уже в начале 2012-го все изменилось. Из-за финансовых проблем клуб стал распродавать футболистов, и Манолас тоже должен был уйти — в «Эвертон». Но, как уверял позже президент АЕК Ставрос Адамидис, защитник отказался от этого предложения и вместо него выбрал «Олимпиакос» — кровного врага клуба, который Манолас якобы любит с детства. Более того, пирейцам футболист достался бесплатно, потому что АЕК к лету не мог потянуть зарплату звезды и отпустил его свободным агентом. Позже, уже после переезда в Рим, Манолас зачем-то сказал, что считает себя фанатом «Олимпиакоса».

ЛЮБИТЕЛЬ ПОБОДАТЬСЯ

На удивление, никто из болельщиков не сжигал баннер с изображением Маноласа и не пел оскорбительные песни в его адрес. У фанатов АЕК проблем и так было навалом — клубу нужно было избавляться от долгов, чтобы выжить. А защитник продолжал прогрессировать — он и в «Олимпиакосе» быстро стал основным, а весной вместе с клубом чуть не сотворил сенсацию. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов греки одолели «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0, но на «Олд Траффорд» были смяты — 0:3.

Однако уже тогда было понятно, что Манолас летом может покинуть «Олимпиакос» — боссам клуба все тяжелее было сдерживать дверь от напора европейских гостей, и в августе 2014-го «Рома» шагнула-таки за порог. Зарубежная карьера Маноласа началась неоднозначно. С одной стороны, отличный дебютный еврокубковый матч за новый клуб: осенью римляне разгромили ЦСКА со счетом 5:1. С другой стороны, в октябре защитник был дисквалифицирован на два матча серии А за то, что потолкался и боднул Морату в игре с «Ювентусом».

Цитата Тут стоит остановиться поподробнее. Манолас, конечно, высококлассный защитник, но очень неуравновешенный. Еще в «Олимпиакосе» он участвовал в стычках. Да, его провоцировали — чаще всего грек отвечал на хамство или грубый фол. Но зачем?

Есть и свежие примеры. Недавно сборная Греции играла с Бельгией, где Манолас не побоялся пойти на таран широкоплечего Лукаку.

А в начале июня в отборочном матче чемпионата мира между греками и боснийцами защитник схлестнулся с одноклубником — Джеко. «Есть вещи, которые не следует делать, — объяснял свое поведение Манолас. — Позор болельщикам, освиставшим наш национальный гимн. Такие вещи не должны происходить в футболе».

Бывало и хуже. В декабре 2015-го «Рома» с трудом прокралась в плей-офф Лиги чемпионов. В концовке матча с БАТЭ сдали нервы не только у Маноласа, но и у его одноклубника Пьянича, который сделал замечание греку после одной из передач. Защитнику это не понравилось, и тот сорвался на боснийца прямо на поле. Если верить итальянским СМИ, они продолжили выяснять отношения и в раздевалке.

А месяц назад, на одной из последних тренировок сезона, искра пролетела между Маноласом и Перотти. Только вмешательство одноклубников и Лучано Спаллетти помогло избежать драки.

Вот такой у «Зенита» может быть новичок — неуступчивый и бескомпромиссный во всех смыслах.