Эгейский задира. Кого хочет купить «Зенит»
По информации «СЭ», «Зенит» близок к приобретению защитника «Ромы» и сборной Греции Костаса Маноласа.
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ВТОРАЯ ПОПЫТКА ПИТЕРА
«Зенит» уже не первый раз пытается заарканить грека. Летом 2013-го тогда еще защитник «Олимпиакоса» тоже находился в сфере интересов петербургского клуба, но сделка сорвалась. А спустя год Манолас впервые покинул Грецию ради «Ромы». С этим трансфером связана забавная история. В начале августа представитель грека Иоаннис Евангелопулос своеобразно отреагировал на слова журналистов о том, что Маноласа видели в Риме. «Быть может, это был его
Может, и хорошо, что Манолас в 2013-м на Неву не перебрался. На тот момент грек был домоседом и боялся уезжать за границу, хотя уже тогда им интересовались и английские, и итальянские клубы. Но Костас был привязан к Афинам, куда переехал с родного острова Наксос в 16 лет.
А в 18 Манолас попал в АЕК. Без кумовства не обошлось: в том, 2009 году, техническим директором афинян был Стелиос Манолас,
На презентации Манолас произнес неосторожные слова: «Счастлив подписать контракт с клубом, за который я болею. Надеюсь, стану легендой клуба, как мой дядя (Стелиос играл за АЕК на протяжении 22 лет — Прим. “СЭ”) и закончу карьеру здесь». А после дебютной игры с «Кавалой», в которой был признан лучшим, продолжил рыть себе яму: «Мечта — играть за клуб, который любишь».
ГОЛ СО СЛОМАННОЙ СКУЛОЙ
Тогда его обожали. А 19 мая 2010-го фанаты вообще чуть не канонизировали Маноласа, потому что на первой минуте принципиального матча с «Олимпиакосом» ему локтем сломали скуловую кость. Но защитник не только остался на поле, но и забил. В итоге АЕК победил со счетом 2:1, а Манолас на следующий день лег на операцию.
Вскоре Манолас продлил контракт с командой на три года и заверил болельщиков, что отработает это соглашение полностью, постарается стать капитаном АЕК и привести его к триумфу в чемпионате.
Однако уже в начале 2012-го все изменилось.
ЛЮБИТЕЛЬ ПОБОДАТЬСЯ
На удивление, никто из болельщиков не сжигал баннер с изображением Маноласа и не пел оскорбительные песни в его адрес. У фанатов АЕК проблем и так было навалом — клубу нужно было избавляться от долгов, чтобы выжить. А защитник продолжал прогрессировать — он и в «Олимпиакосе» быстро стал основным, а весной вместе с клубом чуть не сотворил сенсацию. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов греки одолели «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0, но на «Олд Траффорд» были смяты — 0:3.
Однако уже тогда было понятно, что Манолас летом может покинуть «Олимпиакос» — боссам клуба все тяжелее было сдерживать дверь от напора европейских гостей, и в августе 2014-го «Рома»
Есть и свежие примеры. Недавно сборная Греции играла с Бельгией, где Манолас не побоялся пойти на таран широкоплечего Лукаку.
А в начале июня в отборочном матче чемпионата мира между греками и боснийцами защитник схлестнулся с одноклубником — Джеко. «Есть вещи, которые не следует делать, — объяснял свое поведение Манолас. — Позор болельщикам, освиставшим наш национальный гимн. Такие вещи не должны происходить в футболе».
Бывало и хуже. В декабре 2015-го «Рома» с трудом прокралась в
А месяц назад, на одной из последних тренировок сезона, искра пролетела между Маноласом и Перотти. Только вмешательство одноклубников и Лучано Спаллетти помогло избежать драки.
Вот такой у «Зенита» может быть новичок — неуступчивый и бескомпромиссный во всех смыслах.
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