Не Боян? Что надо знать о возможном трансфере «Зенита» — Мунире из «Барсы»
Ещё один потенциальный новичок «Зенита» — нападающий «Барселоны», родившийся в Мадриде.
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Трансферную политику «Зенита» после прихода Манчини можно назвать агрессивной, если верить слухам. От Полоза и Ерохина из РФПЛ до Маноласа и Брозовича из Серии А — любой может появиться в питерском «твиттере» в
Мунир не совсем воспитанник «Барсы». Он,
Карьера лучшего бомбардира Юношеской лиги УЕФА в составе «Барселоны B» развивалась стремительно — в дебюте за основу в матче против «Эльче» Мунир забил гол, а через тур уже отдал победную голевую передачу на Неймара, которая принесла победу на «Райо». Летом прошлого года
На место четвёртого форварда «Барсы» неожиданно был куплен Пако Алькасер из «Валенсии», а ставший ненужным команде Мунир заменил его на «Месталье». Такая рокировка не пошла на пользу никому: первый в «Барсе» просто провалился, второй получил необходимую практику, но не стабильность и спокойствие, чтобы свой талант развивать. Логично, что по окончании сезона у Мунира нет никакого желания оставаться в Валенсии ещё на год.
«Барса», в
Есть ещё одна интересная деталь о Мунире. Пока он формально считается игроком сборной Испании. Три года назад нападающий дебютировал за «фурия роха» в отборочном матче на Евро-2016 против Македонии. Тем не менее совсем недавно
Пока путь Мунира очень напоминает судьбу Бояна Кркича. Сербский испанец — суперталант и надежда «Барселоны» — не смог стать звездой, не получил разрешение от ФИФА выступать за родную сборную и сейчас пытается реанимировать карьеру в составе андердога Бундеслиги. Поможет ли предложение «Зенита» Муниру не стать вторым Бояном?
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