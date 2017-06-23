Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30167622/
23 июня 2017, 12:13 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

Полузащитник «Спартака» Самедов прочитал стихотворение в рамках проекта «Лирика футбола»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов принял участие в проекте «Лирика футбола».

Полузащитник Спартака Александр <span class=error>Самедов</span> принял участие в проекте Лирика футбола. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Проект проводится на официальном портале болельщиков чемпионата мира — 2018. Будет выпущена серия роликов с футболистами российской Премьер-лиги, читающими свои любимые стихотворения, сообщает Rusfootball.info.

Самедов прочитал стихотворение Эдуарда Асадова «Когда мне встречается в людях дурное…».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости