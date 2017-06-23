Полузащитник «Спартака» Самедов прочитал стихотворение в рамках проекта «Лирика футбола»
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов принял участие в проекте «Лирика футбола».
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Проект проводится на официальном портале болельщиков чемпионата мира — 2018. Будет выпущена серия роликов с футболистами российской
Самедов прочитал стихотворение Эдуарда Асадова «Когда мне встречается в людях дурное…».
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