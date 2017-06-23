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Курбан Бердыев работал несколько лет в «Ростове», которому помогал Константин Сарсания. Теперь Сарсания назначен спортивным директором «Зенита», а Бердыев возглавил «Рубин». Логично, что ряд футболистов дончан переехали в Петербург, а вот с Казанью ситуация несколько иная.

КАК КОМПЛЕКТУЕТСЯ «РУБИН»

У казанцев в прошлом сезоне был огромный бюджет. Кто-то говорит — потратили неприлично много, и это можно даже сравнивать с тем, что мы видели во время «новой истории» «Анжи» золотого периода Сулеймана Керимова.

Однако бывший президент «Рубина» Ильсур Метшин в четверг на брифинге заявил, что за прошлый сезон не потратили и 100 миллионов евро, а с испанским тренером Хави Грасией, у которого еще был трехлетний контракт на суммарно почти 10 миллионов евро, расстались на безвозмездной основе. Поверить, что тренер откажется от неустойки, будучи защищенным договором, не просто крайне сложно, а практически невозможно. Проверить слова Метшина можно лишь в одном случае — если бы клуб открыл бюджет и показал все цифры.

Но куда важнее другой фактор. Все косвенные причины указывают на то, что у нового менеджмента «Рубина» есть опасения по поводу соблюдения клубом финансового фэйр-плей. Еще свежи в памяти последствия оптовой закупки футболистов в «Анжи» московским «Динамо». Тогда бело-голубые потратили около 70 миллионов евро, что аукнулось отстранением от еврокубков. «Рубин» в прошлом году потратил около 40 миллионов евро.

И, похоже, новое руководство казанцев внимательно анализирует доставшееся наследство. Не случайно же в столице Татарстана уступили «Зениту» в борьбе за Полоза и Ерохина. Не случайно и то, что один из любимых футболистов Бердыева, Кристиан Нобоа, за трансфер которого не надо было платить, предпочел Петербург.

Казавшийся поначалу главным трансферный маршрут этого лета, Ростов — Казань, таковым уже точно не станет. В «Рубин» перебрались защитник Гранат (сумма трансфера около 1 миллиона евро), вратарь Джанаев (свободный агент) — оба согласовали трехлетние соглашения.

Ведутся переговоры с центральным защитником Сесаром Навасом (свободный агент) и левым защитником Кудряшовым, трансфер которого оценивается в 2 миллиона евро. Согласитесь, недорого — особенно по сравнению с тем, сколько казанцы платили за новичков прошлым летом.

Дальнейшие трансферные шаги «Рубина» — прежде всего, возможный приход форварда Азмуна — будут зависеть от того, сколько получится выручить за счет продажи уже имеющихся на балансе футболистов. Если их вообще удастся кому-либо продать… В этом плане любопытно, чем завершится история с переходом Канунникова в «Спартак» — по данным разных источников, форвард может стоить от 3 до 6 миллионов евро.

ЧТО ДЕЛАЕТ «РОСТОВ»

То же, что и раньше. Клуб в последние два-три года перезапустил карьеру целого ряда футболистов, которых за счет тренировочного процесса удалось вывести на более высокий уровень. Джанаев, Кудряшов, Гранат, Полоз — список можно продолжать.

Этим летом клуб взял в качестве свободных агентов вратаря Песьякова и защитника Макеева (экс-«Спартак»), защитника Паршивлюка (экс-«Анжи»), вратаря Абаева (экс-«Локомотив»).

Список новичков этими фамилиями не ограничится — в ближайшее время клуб объявит еще о нескольких трансферах. В частности, весьма вероятно, что в «Ростове» окажется форвард «Рубина» Рифат Жемалетдинов.

КОГО ВЗЯЛ «ЗЕНИТ»

По тому, как комплектуется питерцы, кажется, что именно эту команду, а не «Рубин», возглавил Бердыев. Подписаны защитник Терентьев (за деньги), хавбеки Ерохин (за деньги) и Нобоа (бесплатно), форвард Полоз (за деньги). Итого — четыре человека из планируемых, по моим данным, 6−7 новичков.