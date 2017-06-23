Питер — Ростов — Казань: главный трансферный путь лета
«СЭ» о главных на данный момент ньюсмейкерах летнего трансферного рынка — «Зените», «Ростове» и «Рубине».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Курбан Бердыев работал несколько лет в «Ростове», которому помогал Константин Сарсания. Теперь Сарсания назначен спортивным директором «Зенита», а Бердыев возглавил «Рубин». Логично, что ряд футболистов дончан переехали в Петербург, а вот с Казанью ситуация несколько иная.
КАК КОМПЛЕКТУЕТСЯ «РУБИН»
У казанцев в прошлом сезоне был огромный бюджет.
Однако бывший президент «Рубина» Ильсур Метшин в четверг на брифинге заявил, что за прошлый сезон не потратили и 100 миллионов евро, а с испанским тренером Хави Грасией, у которого еще был трехлетний контракт на суммарно почти 10 миллионов евро, расстались на безвозмездной основе. Поверить, что тренер откажется от неустойки, будучи защищенным договором, не просто крайне сложно, а практически невозможно. Проверить слова Метшина можно лишь в одном случае — если бы клуб открыл бюджет и показал все цифры.
Но куда важнее другой фактор. Все косвенные причины указывают на то, что у нового менеджмента «Рубина» есть опасения по поводу соблюдения клубом финансового
И, похоже, новое руководство казанцев внимательно анализирует доставшееся наследство. Не случайно же в столице Татарстана уступили «Зениту» в борьбе за Полоза и Ерохина. Не случайно и то, что один из любимых футболистов Бердыева, Кристиан Нобоа, за трансфер которого не надо было платить, предпочел Петербург.
Казавшийся поначалу главным трансферный маршрут этого лета, Ростов — Казань, таковым уже точно не станет. В «Рубин» перебрались защитник Гранат (сумма трансфера около 1 миллиона евро), вратарь Джанаев (свободный агент) — оба согласовали трехлетние соглашения.
Ведутся переговоры с центральным защитником Сесаром Навасом (свободный агент) и левым защитником Кудряшовым, трансфер которого оценивается в 2 миллиона евро. Согласитесь, недорого — особенно по сравнению с тем, сколько казанцы платили за новичков прошлым летом.
Дальнейшие трансферные шаги «Рубина» — прежде всего, возможный приход форварда Азмуна — будут зависеть от того, сколько получится выручить за счет продажи уже имеющихся на балансе футболистов. Если их вообще удастся
ЧТО ДЕЛАЕТ «РОСТОВ»
То же, что и раньше. Клуб в последние
Этим летом клуб взял в качестве свободных агентов вратаря Песьякова и защитника Макеева (экс-«Спартак»), защитника Паршивлюка (экс-«Анжи»), вратаря Абаева (экс-«Локомотив»).
Список новичков этими фамилиями не ограничится — в ближайшее время клуб объявит еще о нескольких трансферах. В частности, весьма вероятно, что в «Ростове» окажется форвард «Рубина» Рифат Жемалетдинов.
КОГО ВЗЯЛ «ЗЕНИТ»
По тому, как комплектуется питерцы, кажется, что именно эту команду, а не «Рубин», возглавил Бердыев. Подписаны защитник Терентьев (за деньги), хавбеки Ерохин (за деньги) и Нобоа (бесплатно), форвард Полоз (за деньги). Итого — четыре человека из планируемых, по моим данным, 6−7 новичков.
При этом, как стало известно, большая группа футболистов «Зенита» может переехать из Петербурга в Ростов. Речь идет о Цаллагове, Маке, Маурисиу, Молло, Йовановиче, Джорджевиче и Новосельцеве.
С большой долей вероятности, уже до конца текущей недели
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