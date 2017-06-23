Хавбек донецкого «Шахтёра» Данченко перешёл в «Анжи»
Махачкалинский «Анжи» усилился украинским полузащитником.
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Ряды российской команды пополнил Олег Данченко, права на которого принадлежат донецкому «Шахтёру». Об этом сообщается на сайте чемпиона Украины. 22-летний футболист отдан в аренду до конца сезона-2017/18.
Олег Данченко является воспитанником запорожского «Металлурга». В «Шахтёр» полузащитник перебрался в 2016 году.
В прошлом сезоне украинский хавбек на правах аренды выступал за одесский «Черноморец». На его счету 24 матча в украинской
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