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23 июня 2017, 11:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Хавбек донецкого «Шахтёра» Данченко перешёл в «Анжи»

Махачкалинский «Анжи» усилился украинским полузащитником.

Махачкалинский <span class=error>Анжи</span> усилился украинским полузащитником. Увеличить
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Ряды российской команды пополнил Олег Данченко, права на которого принадлежат донецкому «Шахтёру». Об этом сообщается на сайте чемпиона Украины. 22-летний футболист отдан в аренду до конца сезона-2017/18.

Олег Данченко является воспитанником запорожского «Металлурга». В «Шахтёр» полузащитник перебрался в 2016 году.

В прошлом сезоне украинский хавбек на правах аренды выступал за одесский «Черноморец». На его счету 24 матча в украинской Премьер-лиге и 1 голевой пас.

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